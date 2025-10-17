FENETREA
56380 BEIGNON
France
FenêtréA fabrique fenêtres, portes et volets depuis plus depuis plus de 20 ans. Industriel complet, iFenêtréA vous propose des menuiseries PVC, Aluminium et Mixte.
FenêtréA travaille à la réduction de son empreinte écologique avec le pragmatisme mais aussi avec l'humilité qui doit accompagner les démarches longues et progressives.
Au travers de ses produits, la société contribue à une meilleure isolation de l'enveloppe du bâtiment et participe en cela à la réduction de la consommation énergétique. Elle améliore ainsi chaque jour, le confort de l'habitat.
Le savoir-faire de FenêtréA :
- Fenêtre PVC (gamme Helena, Enora…), Alu (Gamme Azur), Mixte (Enoralu, mixte i-Kar)
- Portes open (portes d’entrée, sensa, porte d’entrée Eco, porte d’entrée non vitrée…)
- Portes Phare (gamme eco, gamme contemporaine, gamme classique, gamme lumière)
- Volets roulants (rénova, roulant intégré)
- Volets battants (battants Alu, battants PVC)