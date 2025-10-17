ConnexionS'abonner
FENETREA

PA du Chênot
56380 BEIGNON
France
Site web de la marque

FenêtréA fabrique fenêtres, portes et volets depuis plus depuis plus de 20 ans. Industriel complet, iFenêtréA vous propose des menuiseries PVC, Aluminium et Mixte.

FenêtréA travaille à la réduction de son empreinte écologique avec le pragmatisme mais aussi avec l'humilité qui doit accompagner les démarches longues et progressives.

Au travers de ses produits, la société contribue à une meilleure isolation de l'enveloppe du bâtiment et participe en cela à la réduction de la consommation énergétique. Elle améliore ainsi chaque jour, le confort de l'habitat.

Le savoir-faire de FenêtréA : 

  • Fenêtre PVC (gamme Helena, Enora…), Alu (Gamme Azur), Mixte (Enoralu, mixte i-Kar)
  • Portes open (portes d’entrée, sensa, porte d’entrée Eco, porte d’entrée non vitrée…)
  • Portes Phare (gamme eco, gamme contemporaine, gamme classique, gamme lumière)
  • Volets roulants (rénova, roulant intégré)
  • Volets battants (battants Alu, battants PVC)
     
