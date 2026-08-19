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FERCO - Batiweb

FERCO

2 rue du Vieux Moulin
57445 REDING
France
Site web de la marque

FERCO est un fabricant français spécialisé dans la conception et la production de ferrures, serrures et systèmes d’ouverture destinés aux portes, fenêtres et coulissants. Ses solutions équipent les menuiseries en bois, PVC et aluminium pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment.

L’entreprise développe une large gamme de ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres, de systèmes pour portes coulissantes, de serrures multipoints, de ferme-portes, de gâches électriques et de solutions de contrôle d’accès. Ses équipements associent sécurité, confort d’utilisation, performance et intégration architecturale.

Créée en 1934 et implantée à Réding, en Moselle, FERCO dispose d’un site de production de 51 000 m² et emploie plus de 600 collaborateurs. Filiale du groupe international Gretsch-Unitas, l’entreprise s’appuie sur une expertise industrielle française pour accompagner les fabricants de menuiseries et les professionnels de la construction.

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