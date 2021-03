Groupe GRETSCH-UNITAS, le sens de l’ouverture.

Ouverture, déplacement, fermeture, verrouillage, sécurisation – fidèle à sa devise «Le sens de l’ouverture», le groupe Gretsch-Unitas propose des solutions révolutionnaires pour la technologie des portes et fenêtres, les systèmes d’entrée automatique et les systèmes de gestion de bâtiment.

FERCO Ferrures de Bâtiment Inc., filiale de la société mère Gretsch-Unitas en Allemagne qui regroupe plus de quarante points de ventes dans le monde, s’est établie au Canada en 1983.

Nous proposons maintenant un support client et une distribution au Canada et aux États-Unis pour tous les produits du groupe. Nous développons, fabriquons et adaptons également un grand nombre de produits spécifiquement pour notre marché.

Autrefois une division de FERCO INTERNATIONAL (France), nous avons gardé le riche héritage de cette société sœur, fondée en 1934 et qui a joint le groupe GU en 1975. FERCO INTERNATIONAL a aujourd’hui le plus grand site de production de quincaillerie pour fenêtres en France.

La première mission de FERCO a été de faire la promotion du système de verrouillage multipoint auprès des fabricants de portes et fenêtres nord-américains. Depuis ce temps, nous avons élargi la gamme de nos produits et services afin de répondre à la demande d’un marché nord-américain sans cesse à l’affût d’innovations. À travers la qualité de ces produits et de ces services, nous nous appliquons à donner entière satisfaction à l’ensemble de nos clients.

Le savoir-faire de FERCO :

QUINCAILLERIE DE PORTE

Porte d’entrée

Levante coulissante

Coulissante parallèle / Pliante coulissante

QUINCAILLERIE DE FENÊTRE

Battant et Auvent

Oscillo-battant

Guillotine Simple et Double

Battant Push-out

ACCESSOIRES