FIRST CORPORATION SRL - Batiweb

First Corporation est le groupe qui promeut et distribue les plastiques de construction fabriqués par les sociétés First Plast et Edil Plast sous leurs propres marques : La Ventilazione, Cover-Life, Cupraelite, Pratiko, GrondPlast et Masf.

L'entreprise est l'un des leaders des marchés nationaux et internationaux dans les secteurs du bâtiment, de la plomberie, de la quincaillerie et du bricolage.

Les départements de production des différentes entreprises sont équipés des installations les plus modernes d'extrusion, de coextrusion, de thermoformage et de moulage de matières plastiques.

Cela garantit une haute qualité ainsi que des niveaux de performance élevés du produit.

En Italie, la distribution des produits s'effectue via un vaste réseau de vente, soutenu par des succursales et des entrepôts dans tout le pays, qui peuvent fournir un service de livraison rapide en distribuant une large gamme d'articles.

First Corporation est présente avec ses produits dans le monde entier et participe aux salons les plus importants du secteur du bâtiment.

Le savoir-faire de First Corporation au travers de ses marques :

First Plast (Gouttière en PVC, Tuyaux de descente en PVC, Canaux de drainage, Produits moulus, accords d'égout, Caniveaux de douche en ABS avec grille en acier inoxydable, Raccorderia edilizia, Raccords de sol en PVC)

(Gouttière en PVC, Tuyaux de descente en PVC, Canaux de drainage, Produits moulus, accords d'égout, Caniveaux de douche en ABS avec grille en acier inoxydable, Raccorderia edilizia, Raccords de sol en PVC) La Ventilazione (Grilles d'aération, Systèmes de ventilation et de conduits, Ventilateur avec récupérateur de chaleur double flux V-ECO100, Accessoires de chauffage et de climatisation, Réducteurs acoustiques)

(Grilles d'aération, Systèmes de ventilation et de conduits, Ventilateur avec récupérateur de chaleur double flux V-ECO100, Accessoires de chauffage et de climatisation, Réducteurs acoustiques) Cover life (Feuilles de toiture industrielle Cover-Life, Feuilles de toiture résidentielle Cover-Life, Feuilles de toiture industrielle Serie-Life, Feuilles de toiture résidentielle Serie-Life, Feuilles de toiture isolées Cover-Life, Panneaux isolants en isopolystyrène)



