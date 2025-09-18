Succession : une loi pour débloquer les biens gelés en indivision ?
Mis à jour le 18 septembre 2025 à 17h03
Le député Horizons François Jolivet a annoncé mercredi 18 septembre avoir déposé une proposition de loi visant à limiter les blocages liés aux successions en indivision, qui paralysent de nombreux biens immobiliers dans les territoires ruraux.
Dans l’Indre comme ailleurs, de nombreuses maisons héritées par une fratrie sont laissées à l’abandon : mal entretenues, peu habitées, elles finissent par rester vides et inutilisées.
« Ce patrimoine qui est debout ou ces parcelles constructibles ont un rôle à jouer, puisque qu’avec le Zéro Artificialisation Nette on ne peut plus construire », explique François Jolivet. Selon lui, la mesure répond à une demande récurrente des maires ruraux et pourrait obtenir un consensus politique.
Objectif : libérer des biens gelés
L’indivision successorale prévoit que les biens appartiennent à l’ensemble des héritiers, sans répartition matérielle des parts. En cas de désaccord sur les travaux ou la gestion, la situation peut rester bloquée pendant des années, laissant parfois des immeubles entiers vacants.
Actuellement, les héritiers peuvent signer une convention d’indivision pour désigner un mandataire et fixer des règles de gestion, mais cette démarche reste facultative.
La proposition de loi vise à rendre cette convention obligatoire dans les trois mois suivant l’ouverture de l’indivision. Elle devrait préciser les conditions d’entretien du bien, définir des règles de gestion et, si nécessaire, désigner un gérant.
Pour François Jolivet, cette mesure permettrait de « libérer des milliers de biens aujourd’hui gelés » et de les remettre sur le marché, offrant ainsi une réponse concrète au problème du logement et de la revitalisation des territoires ruraux.
Par Marie Gérald
Le projet de loi d’urgence pour la reconstruction de Mayotte adopté au Sénat
Le Sénat vient d’adopter à l’unanimité le projet de loi d’urgence pour la reconstruction de Mayotte. Le texte en question lève certaines barrières à la commande publique ou aux règles d’urbanisme, pour...
Récupération d’eau de pluie : GRAF facilite l'accès aux aides
Pour encourager la récupération d’eau de pluie, GRAF met en ligne un récapitulatif des aides financières disponibles.
PIGEON et CNR s’unissent pour déployer GÉOMUR en terre crue
Le Groupe PIGEON et CNR Construction s'engagent pour GÉOMUR, une solution innovante de maçonnerie en terre crue recomposée signée HYLGÉO.
La ville de Paris relève le plafond des « frais de notaire »
Le Conseil de Paris a décidé mardi de relever le plafond des taxes sur les transactions immobilières (DMTO) de 0,5 point dans la capitale, comme le permet le projet de loi de finances adopté la semaine...