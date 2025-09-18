ConnexionS'abonner
Fermer

Poujoulat fête ses 75 ans et se tourne vers la diversification

Vie des sociétés
Par Batiweb Rédaction
Publié le 18 septembre 2025
Mis à jour le 18 septembre 2025 à 17h20
Partager : 
Spécialiste des conduits de fumée et du bois-énergie, Poujoulat défend la place du bois dans le mix énergétique et accélère sa diversification, notamment avec l’acquisition de Progalva Énergies.
©Poujoulat
©Poujoulat

Poujoulat souffle ses 75 bougies en affichant une ligne claire : jouer un rôle moteur dans la transition énergétique grâce à un mix équilibré où le bois conserve toute sa place.

Dans un marché marqué par la baisse des équipements thermiques en Europe, Poujoulat a résisté avec un chiffre d’affaires de 348,9 millions d'euros en 2024-2025 (-0,9 %). Le redressement du second semestre (+6,7 %) illustre la solidité de ses marchés et la dynamique du bois-énergie, en hausse de 15 % en volume.

Un groupe résilient dans un contexte tendu

 

La branche « Conduits » reste le socle de l’entreprise, avec 200,2 millions d'euros de chiffre d’affaires, malgré une baisse liée au ralentissement général du marché. L’acquisition de Convesa en Espagne en 2024 compense en partie ce recul et illustre la stratégie de consolidation européenne. En parallèle, la filière « Bois énergie » (148,7 millions d'euros) profite d’une demande soutenue, même si la baisse du prix des granulés pèse sur le chiffre d’affaires.

Poujoulat vise désormais une croissance de 5 à 7 % pour 2025-2026.

Le bois-énergie, un pilier stratégique

 

Depuis la création d’Euro Énergies en 2007, Poujoulat structure la filière à travers ses marques Woodstock et Crépito. Le groupe met en avant les atouts du bois : indépendance énergétique, stabilité des prix, réduction du CO2 et maintien de 35 000 emplois directs et indirects. Une campagne nationale en 2025 a rappelé ces arguments, tandis que les travaux du Céric renforcent la crédibilité scientifique du discours.

Pour Poujoulat, la modernisation des appareils et l’usage de combustibles certifiés permettront de réduire encore les émissions d’ici 2035.

Une diversification tournée vers la maintenance CVC

 

La marque élargit aussi son offre au-delà des conduits et combustibles. L’acquisition de Progalva Énergies, spécialisée dans la maintenance CVC, ouvre de nouvelles perspectives. Associée aux marques Vitalome et Outsteel, cette intégration permet de proposer aux installateurs un accompagnement complet, de la pose à l’entretien.

 

Par Jérémy Leduc

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.