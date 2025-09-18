Spécialiste des conduits de fumée et du bois-énergie, Poujoulat défend la place du bois dans le mix énergétique et accélère sa diversification, notamment avec l’acquisition de Progalva Énergies.

Poujoulat souffle ses 75 bougies en affichant une ligne claire : jouer un rôle moteur dans la transition énergétique grâce à un mix équilibré où le bois conserve toute sa place.

Dans un marché marqué par la baisse des équipements thermiques en Europe, Poujoulat a résisté avec un chiffre d’affaires de 348,9 millions d'euros en 2024-2025 (-0,9 %). Le redressement du second semestre (+6,7 %) illustre la solidité de ses marchés et la dynamique du bois-énergie, en hausse de 15 % en volume.

Un groupe résilient dans un contexte tendu

La branche « Conduits » reste le socle de l’entreprise, avec 200,2 millions d'euros de chiffre d’affaires, malgré une baisse liée au ralentissement général du marché. L’acquisition de Convesa en Espagne en 2024 compense en partie ce recul et illustre la stratégie de consolidation européenne. En parallèle, la filière « Bois énergie » (148,7 millions d'euros) profite d’une demande soutenue, même si la baisse du prix des granulés pèse sur le chiffre d’affaires.

Poujoulat vise désormais une croissance de 5 à 7 % pour 2025-2026.

Le bois-énergie, un pilier stratégique

Depuis la création d’Euro Énergies en 2007, Poujoulat structure la filière à travers ses marques Woodstock et Crépito. Le groupe met en avant les atouts du bois : indépendance énergétique, stabilité des prix, réduction du CO2 et maintien de 35 000 emplois directs et indirects. Une campagne nationale en 2025 a rappelé ces arguments, tandis que les travaux du Céric renforcent la crédibilité scientifique du discours.

Pour Poujoulat, la modernisation des appareils et l’usage de combustibles certifiés permettront de réduire encore les émissions d’ici 2035.

Une diversification tournée vers la maintenance CVC

La marque élargit aussi son offre au-delà des conduits et combustibles. L’acquisition de Progalva Énergies, spécialisée dans la maintenance CVC, ouvre de nouvelles perspectives. Associée aux marques Vitalome et Outsteel, cette intégration permet de proposer aux installateurs un accompagnement complet, de la pose à l’entretien.

Par Jérémy Leduc