L’entretien du patrimoine, un poids financier important pour les communes
Mis à jour le 18 septembre 2025 à 17h10
Dans un rapport, la Cour des comptes s’inquiète de l’obligation de conservation du patrimoine qui serait « de plus en plus difficilement soutenable financièrement » pour les collectivités.
En effet, les communes seraient propriétaires de 45 % des 46 000 monuments historiques, nécessitant des coûts d’entretien souvent très élevés.
À noter qu’entre 2019 et 2024, 34 % des monuments appartenant aux collectivités étaient considérés comme « en bon état sanitaire », contre 29 % entre 2013 et 2018, ce qui témoigne d’un « effort financier plus soutenu », selon la Cour des comptes.
En 2024, ces collectivités ont bénéficié de 52 % de 267 millions d’euros versés par le ministère de la Culture au titre des « crédits déconcentrés pour les monuments historiques et le patrimoine monumental ».
Une gestion financière lourde pour les communes
Toutefois, ces moyens financiers restent la plupart du temps insuffisants, avec un reste à charge d’en moyenne 43 % pour les collectivités.
Or, près de la moitié des monuments historiques appartenant aux collectivités se situent dans des communes de moins de 2 000 habitants, qui disposent généralement de moins de budget que les grandes villes.
Par ailleurs, ces petites communes doivent également supporter les frais liés à l’entretien du patrimoine non protégé, telles que les 45 000 églises.
Dans ce contexte, et au regard de la situation des finances publiques, la Cour des comptes conseille notamment de mieux valoriser le patrimoine monumental grâce à « une stratégie économique d’attractivité touristique et de développement local ».
Par Claire Lemonnier
