FLEXIDOOR - Batiweb

FLEXIDOOR

R. da Majoeira 400 Aptd. 542,
2415184 Regueira de Pontes
Portugal
Conscient des exigences du marché, FLEXIDOOR, a lancé une gamme de produits capables de s'adapter aux plus complexes réalités. 

Ayant comme primordial objectif la satisfaction de nos clients, nous plaçons à leur disposition des produits qui soignent la qualité, la robustesse et l'esthétique. 

La qualité, la robustesse et l'élégance sont les caractéristiques qui définissent le mieux nos portes.

Aujourd’hui, l’esthétique de nos maisons assume de plus en plus en plus une grande importance dans nos vies. De sorte que nous offrons différents types de portes avec les configurations les plus variées de formes et de couleurs, vous pouvez donc en bénéficier comme vous le désirez.

Le savoir-faire de FLEXIDOOR:

  • Portes sectionnelles
  • Equipements sectionnelles
  • Equipements de quais
  • Portes rapides
  • Rideaux
  • Portes automatiques vitrées
  • Automatismes like it 
