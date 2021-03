FLUKE CORPORATION est le leader mondial de la conception, la fabrication, la distribution et la maintenance d'outils électroniques de test et des logiciels associés. Les outils FLUKE aident les professionnels partout dans le monde à maintenir leur activité au maximum, de l'installation à la maintenance, de la mesure de précision au contrôle-qualité.

Depuis sa fondation en 1948, FLUKE participe au développement et à la croissance d'un marché technologique unique en offrant des fonctionnalités de test et de dépannage désormais essentiels dans les secteurs de la production et du service. Chaque nouvelle usine de fabrication, chaque nouveau bureau ou hôpital est un client potentiel pour les produits FLUKE.

Les gammes de produits FLUKE s'adressent aux professionnels de nombreux secteurs.

Les électriciens, techniciens HVAC/R, ingénieurs et consultants en qualité du réseau électrique impliqués dans la maintenance, l'entretien et la conception de bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux utilisent tous les outils de test professionnels FLUKE.

Les produits FLUKE tels que les testeurs électriques, multimètres numériques, pinces multimètres, énergimètres mono ou triphasés, outils de test ScopeMeter™, pinces de courant, caméras infrarouges, thermomètres numériques et accessoires de multimètre numérique sont conçus pour le dépannage quotidien et la maintenance sur le terrain des systèmes électriques, d'alimentation, HVAC/R et des équipements associés.

Les produits FLUKE facilitent les tâches d'analyse, de dépannage et de réparation des techniciens en électricité, pour des performances optimales.

FLUKE occupe la première ou la seconde place sur tous les marchés sur lequel la société est représentée. La marque FLUKE bénéficie d'une réputation de portabilité, de robustesse, de sécurité, de facilité d'utilisation et de grande qualité.

Filiale en propriété exclusive de Danaher Corporation (NYSE:DHR), FLUKE est une société multinationale basée à Everett, Washington, Etats-Unis. Ses usines de production sont situées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Asie et aux Pays-Bas. Ses divisions chargées des ventes et du service après-vente sont localisées en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie. FLUKE CORPORATION compte des distributeurs et représentants agréés dans plus de 100 pays du monde entier et emploie environ 2 400 personnes.

Le savoir-faire FLUKE :