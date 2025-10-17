FNCB – CFDT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FNCB – CFDT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

La CFDT (Confédération française démocratique du travail) est un syndicat qui s'engage pour obtenir de nouveaux droits pour les salariés et pour réduire les inégalités.

La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents : 860 243, des hommes (53%), des femmes (47%), qui travaillent dans tous les secteurs professionnels, dans les petites et les grandes entreprises, dans le privé en majorité, dans le public et dans toutes les régions de France.

Au cours des dernières années, par son action au niveau national comme au plus près des salariés, elle a fait progresser la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels : encadrement du recours au temps partiel, compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle, complémentaire santé pour tous, droits rechargeables à l'assurance chômage, compte pénibilité, etc.

L'adhérent CFDT a des droits : Le droit d’être écouté, respecté, informé, défendu gratuitement en cas de problème.

La CFDT Construction et Bois, ce sont environ 33 000 adhérents salariés dans des secteurs de l'acte de construire.

Ces adhérents adhèrent à un syndicat CFDT Construction et Bois dans son département ou sa région. Tous les syndicats CFDT Construction et Bois sont organisés dans une fédération professionnelle, la Fédération Nationale des salariés de la Construction et du Bois CFDT (FNCB-CFDT).

Le savoir-faire de la FNCB – CFDT :