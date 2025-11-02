Nouveau musée des Beaux-Arts de Vannes : le groupe NGE retenu

À Vannes, le groupe NGE a été retenu pour la réhabilitation et l’extension de l’Hôtel Lagorce, qui abritera le nouveau musée des Beaux-Arts. Ce projet devra notamment préserver les vestiges de l’ancien château de l’Hermine, découverts en 2023.

Au bord des jardins des remparts de Vannes se trouve l’Hôtel particulier Lagorce, bâti au XVIIIème siècle sur le site de l’ancien château de l’Hermine, lui-même construit autour de 1380.

L’Hôtel Lagorce sera rénové pour accueillir le nouveau musée des Beaux-Arts de la ville, actuellement hébergé à « La Cohue », une ancienne halle médiévale dans le centre historique.

L’objectif : disposer de plus de place – avec une surface d’exposition qui pourra s’étendre sur plus de 1 000 m2 – et d’une meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

Le Studio Adrien Gardère, associé à Nieto Sojebano Architectes, a remporté le concours dans le cadre de l’appel à projets pour cette réhabilitation et extension.

L'entreprise NGE Bâtiment a également été retenu par la ville de Vannes pour mener à bien ce projet.

Un chantier aux multiples défis

Dans le détail, seule la façade sera conservée mais la toiture, les planchers et les ouvertures seront recréés.

Pour la construction de l’extension, une grue passera au-dessus de l’Hôtel Lagorce.

Parmi les défis : préserver les vestiges de l’ancien château de l’Hermine, découverts lors de fouilles archéologiques menées en 2023, sous l’emplacement de la future extension. Pour cela, des fondations spéciales seront mises en œuvre par NGE Fondations.

Ce chantier de réhabilitation-extension devra également se faire en maintenant la circulation sur cet axe très fréquenté qui mène au port.

Les travaux doivent débuter en novembre 2025 pour s’achever 18 mois plus tard.

L’ouverture du nouveau musée des Beaux-Arts est quant à elle prévue début 2028.

Le coût total du projet est estimé aux alentours de 26,6 millions d’euros, dont 17,2 millions financés par la ville de Vannes et le reste par des subventions de l’État, de la région et du département.

Par Claire Lemonnier