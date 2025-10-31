ConnexionS'abonner
Saint-Gobain annonce un recul de ses ventes mais maintient ses perspectives 2025

Publié le 31 octobre 2025, mis à jour le 31 octobre 2025 à 16h38, par Raphaël Barrou

Le groupe Saint-Gobain anticipe une marge d'exploitation supérieure à 11 % en 2025. Malgré ces bonnes perspectives, la multinationale affiche une baisse de 1,3 % de son chiffre d'affaires, compte tenu de la dépréciation de la plupart des monnaies face à l’euro.
©Adobe Stock
Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain a confirmé jeudi son ambition de dégager une marge d'exploitation supérieure à 11 % en 2025. Selon son communiqué de presse, le chiffre d’affaires du groupe s’inscrit à 11,42 milliards d’euros au troisième trimestre 2025 (-1,3 %), compte tenu de la dépréciation de la plupart des monnaies face à l’euro. 

En « monnaies locales », l'activité progresse de 1,3 %, en raison notamment d'une bonne dynamique en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Une politique d'intégration d'acteurs régionaux qui porte ses fruits

 

Saint-Gobain se félicite aussi de la progression de 2,6 % à données comparables de la chimie de la construction. Une bonne performance que le groupe attribue à « une croissance dans l’ensemble des zones géographiques ».

Le groupe a en effet opéré depuis 2019 une transformation notable, avec une politique de régionalisation. En 2024, l'acquisition de CSR, BaileyFosroc, puis d’Ovniver Group n'a fait que renforcer cette présence à travers tous les continents. Il exploite désormais au total quelque 900 usines dans le monde.

Dans son communiqué de presse, la multinationale souligne qu'un « effet périmètre de +1,5 % » résulte de ces acquisitions avec la stratégie du groupe ciblant les pays à forte croissance et la chimie de la construction. L’intégration des acquisitions récentes se déroule « bien » et permet de réaliser les synergies attendues selon l'entreprise.

Un modèle « sans exposition directe aux barrières douanières »

 

Saint-Gobain souligne en particulier l'activité de Fosroc au Moyen-Orient et en Afrique. Le groupe se félicite de « grands projets d’infrastructure, de complexes résidentiels et touristiques aux Émirats Arabes Unis avec, par exemple, les ponts et infrastructures connectant Ramhan Island à Abu Dhabi, la construction d’une ligne du métro et de multiples tours résidentielles à Dubaï. »

Au premier semestre, Saint-Gobain avait dégagé un bénéfice net de 1,63 milliard d'euros contre 1,66 milliard en 2024, en raison principalement d'impôts plus importants que l'année passée. Il avait dégagé sur la première moitié de l'année une « marge d'exploitation record » de 11,8 %. 

« Notre modèle opérationnel décentralisé par pays, sans exposition directe aux barrières douanières, est la clef de la force du groupe face aux chocs externes », avait alors déclaré le PDG Benoît Bazin dans un communiqué.

