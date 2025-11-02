Énergère lance une formation sur la gestion technique des protections solaires

Énergère lance une nouvelle formation sur la gestion technique centralisée (GTC) des protections solaires motorisées, un enjeu clé pour la performance énergétique des bâtiments.

Le lundi 17 novembre 2025 à Angers, Énergère inaugurera sa nouvelle formation intitulée « La gestion technique des façades dynamiques », en présence de Bruno Barlet, responsable RSE chez Somfy Group. Cette initiative marque une nouvelle étape pour l’entreprise spécialiste des protections solaires des bâtiments.

Face aux enjeux croissants de performance énergétique et de confort dans le bâtiment, la gestion technique centralisée (GTC) est aujourd’hui un outil utilisé dans les projets de construction et de rénovation pour piloter et coordonner les équipements techniques des bâtiments. Elle peut permettre d’optimiser la consommation énergétique, d’améliorer le bien-être des occupants et de prolonger la durée de vie des équipements.

La gestion technique centralisée (GTC) est un système informatique qui permet de piloter, superviser et automatiser l’ensemble des équipements techniques d’un bâtiment, tels que le chauffage, la ventilation, l’éclairage ou les protections solaires motorisées. En regroupant ces dispositifs sur une interface unique, la GTC facilite leur contrôle en temps réel et leur coordination afin d’optimiser les performances énergétiques et le confort des occupants.

Une formation à destination des professionnels

Dans le cas des protections solaires, elle ajuste automatiquement l’ouverture ou la fermeture des stores, volets roulants ou brise-soleil en fonction de la luminosité, de la température ou de la présence dans les locaux. La GTC peut ainsi contribuer à réduire la consommation énergétique, à améliorer le bien-être des usagers et à prolonger la durée de vie des équipement

Conçue pour aider les professionnels à comprendre et maîtriser la GTC des protections solaires motorisées la formation de l'entreprise Énergère devrait combiner approche théorique et cas concrets issus du terrain. Elle aborde notamment les réglementations en vigueur, les problématiques techniques et les solutions adaptées. Elle dure quatre heure

Destinée aux architectes, ingénieurs, maîtres d’œuvre, économistes de la construction, artisans, bailleurs sociaux, responsables de bâtiments ou building managers, cette formation ne requiert aucun prérequis. Elle sera animée par un formateur disposant de 25 ans d’expérience dans la protection solaire et de 7 ans dans la formation professionnelle.

La session, proposée à 450 € HT par personne, est accessible sur simple inscription et après un test d’évaluation initial. Elle pourra se dérouler directement dans les locaux du client à partir de dix participants.

Cette nouvelle offre s'ajoute à la formation existante d’Énergère, « Le soleil, le vitrage et vous », dédiée à la protection solaire des bâtiments. Depuis l’obtention en août dernier de la certification Qualiopi, Énergère proposera désormais ces deux formations chaque mois.