Selon une étude du cabinet de conseil Bain & Company, le secteur européen de la construction pourrait amorcer une reprise progressive entre 2025 et 2028, soutenue notamment par la demande en logements et par les investissements publics.

Après plusieurs années de crise, le secteur européen de la construction pourrait amorcer une reprise. Selon le rapport « Building Blocks: European Construction Outlook » publié par le cabinet de conseil Bain & Company, le bâtiment entre dans une phase de redressement progressive entre 2025 et 2028. Un tournant nourri par la baisse des taux d’intérêt, la relance des investissements publics et la demande en logements neufs.

Un marché enfin stabilisé ?

« Après un cycle de turbulences sans précédent, l’Europe du BTP retrouve un cap de croissance », assure Marc Jeker, associé chez Bain & Company. Les effets conjugués de l’inflation, de la hausse des taux et des retards de chantiers avaient mis à mal l’activité entre 2021 et 2024.

Mais la situation évolue, selon le cabinet de conseil : les baisses de taux de la Banque centrale européenne relancent les investissements des ménages et des entreprises, tandis que les projets financés par les pouvoirs publics repartent à la hausse.

Dans l’ensemble, les marchés européens semblent se stabiliser. Certains, comme les pays nordiques, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, amorcent déjà un rebond. D’autres, la France et l’Allemagne, pourraient revenir à la croissance dès 2026. Seule l’Italie resterait à la traîne, en raison de la fin de ses aides fiscales à la rénovation.

Le logement neuf, principal levier de croissance

La construction résidentielle s’imposerait comme le principal moteur de la reprise. La pénurie de logements, renforcée par le retard dans les constructions neuves et la hausse de la population, à relancer les projets de construction à travers l’Europe.

En Allemagne, la relance, soutenue par la création d’un fonds pour les infrastructures de 500 milliards d’euros, pourrait permettre une croissance de l’activité de construction de 2,5 à 4,5 % par an entre 2025 et 2028.

En France, les permis de construire repartiraient à la hausse, notamment dans les grandes métropoles mais les investissements dans les infrastructures publiques resteraient faibles, limitant la croissance à 0,5 à 2,5 % par an.

Aux Pays-Bas, le programme national Woningbouw vise un rythme de construction d’environ 100 000 logements par an, soit environ 900 000 logements d’ici à 2030. Les pays nordiques, enfin, enregistreraient les croissances les plus dynamiques, tirée par une forte demande résidentielle, avec une progression de la construction estimée entre 4 et 6 % par an d’ici 2028.

Une reprise des investissements publics

Les grands projets publics pourraient constituer un autre moteur de la reprise. En Allemagne, 90 milliards d’euros seraient consacrés à la modernisation des routes, ponts et voies ferrées.

En Italie, le plan de relance européen (RRF) soutiendrait les chantiers jusqu’en 2026, tandis qu’au Royaume-Uni, la création de la NISTA (National Infrastructure and Service Transformation Authority) devrait faciliter la réalisation des grands projets.

En revanche, la France pourrait connaître une stagnation des dépenses publiques pour ses infrastructures, contraintes par les limites budgétaires européennes.

La pénurie de main-d’œuvre, un frein structurel

Selon Bain & Company, l’Europe fait face à une pénurie aiguë de travailleurs qualifiés dans la construction. Les taux de postes vacants dans le secteur dépassent ceux des autres industries. En Suède, par exemple, il manquerait entre 30 000 et 40 000 ouvriers pour répondre aux besoins.

Pour y faire face, les entreprises se tournent vers la construction industrialisée, avec des modules et éléments préfabriqués, l’automatisation partielle des chantiers et la digitalisation des processus, dans le but de gagner en productivité.

Ce scénario de croissance reste hypothétique. Un retour des tensions économiques ou une hausse des tarifs commerciaux pourrait rapidement perturber cette dynamique.