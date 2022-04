FORTAL s’inscrit parmi les leaders sur le marché de la conception et de la fabrication de produits destinés à l’accès en hauteur sécurisé (échelles à crinoline, escabeaux, échafaudages, plateformes de travail, etc.).

Notre principal objectif : assurer la sécurité des personnes et lutter contre les chutes de hauteur. Nous proposons des solutions d’accès sécurisées adaptées à tous les secteurs d’activités.

FORTAL est une PME familiale française composée de 150 professionnels expérimentés, implantée à BARR en Alsace depuis plus de 35 ans. Forte d’une solide expérience industrielle acquise dans le domaine de la métallurgie, l’entreprise est devenue au fil des années, l’un des porte-drapeaux français de la conception et la fabrication de systèmes d’accès en hauteur sécurisés pour les personnes.

D’année en année, FORTAL poursuit son développement et ses innovations afin de toujours mieux répondre à vos problématiques d’accès en hauteur et de mise en sécurité. Par son savoir-faire reconnu sur l’ensemble du territoire français mais également sur les marchés à l’export, FORTAL a su gagner la confiance de nombreux clients de renom.

L’entreprise FORTAL est l’aboutissement d’une volonté de la famille RUFFENACH : protéger les personnes contre les chutes de hauteur. Aujourd’hui dirigé par les fils du fondateur, Nicolas et Fabrice, ils ont su garder son esprit, ses valeurs et sa convivialité. Notre taille humaine, permet un mode de fonctionnement qui privilégie l’autonomie, la polyvalence et la coopération entre les personnes. Nos collaborateurs ont un contact direct et privilégié avec les dirigeants ce qui leur permet de s’exprimer et de faire avancer leurs idées.

Le savoir-faire de FORTAL :