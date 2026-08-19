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Fortal est un fabricant français spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions sécurisées pour l’accès et le travail en hauteur. Implantée à Barr, en Alsace, l’entreprise développe depuis 1981 des équipements destinés à protéger les professionnels contre les risques de chute.

Fortal propose une large gamme d’échelles professionnelles, d’échelles à crinoline, d’escabeaux, de marchepieds, d’échafaudages roulants, de plateformes individuelles et de plateformes élévatrices. Ces équipements répondent aux besoins des entreprises du bâtiment, de l’industrie, de la logistique, de l’aéronautique et de la maintenance.

En complément de ses produits standards, Fortal conçoit des solutions d’accès en hauteur sur mesure. Son bureau d’études accompagne les professionnels dans la réalisation de plateformes de travail, passerelles, escaliers, quais et équipements adaptés aux contraintes techniques de chaque site.

Les produits Fortal sont conçus et fabriqués en France au sein de son usine alsacienne. L’entreprise s’appuie sur une expertise industrielle en métallurgie, des procédés de fabrication maîtrisés et une démarche qualité exigeante afin de proposer des équipements robustes, durables et conformes aux normes applicables.

Grâce à son catalogue, son configurateur en ligne et son réseau de revendeurs, Fortal accompagne les professionnels dans le choix de solutions fiables pour sécuriser leurs interventions, leurs postes de travail et leurs accès en hauteur.