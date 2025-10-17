FRAMECAD - Batiweb

ConnexionS'abonner
FRAMECAD

115 Felton Mathew Ave
00000 Auckland
Nouvelle-zélande
Site web de la marque

FRAMECAD : Le seul système complet de bout en bout au monde pour la construction rapide et précise d'applications en acier formé à froid.

Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement. L'innovation technologique remodèle les anciens modèles et approches d'affaires, et cela est vrai même pour les industries de brique et de mortier comme la construction.

Les technologies de construction avancées telles que le système FRAMECAD présentent de nombreux avantages par rapport aux techniques de construction traditionnelles. La méthodologie de conception et de construction de FRAMECAD concerne la construction rapide de bâtiments de qualité et offre un retour sur investissement plus rapide et de nouvelles opportunités commerciales.

Le savoir-faire de FRAMECAD :

  • Logiciel
  • Equipement de fabrication
  • MONFRAMECAD
  •  Services de soutien
