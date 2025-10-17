FROLING SARL
67450 Mundolsheim
France
Fröling offre une technologie de pointe qui associe des concepts novateurs à une technique éprouvée. Depuis plus de cinquante ans, nous sommes spécialisés dans l'exploitation efficace du bois en tant que ressource énergétique et nous travaillons constamment au développement de ces techniques. Nos solutions complètes hautement économiques et fiables font de nous l'un des premiers constructeurs européens.
Une technologie de chauffage au bois de conception autrichienne
Les 500 employés de l'entreprise sont pleinement à l'origine de notre succès. Avec un taux d'exportation d'environ 70 %, nos solutions modernes de chauffage à bûches, bois déchiqueté et granulés répondent à une demande internationale.
Des solutions complètes
Fröling vous apporte un système de chauffage complet, de la solution de stockage du combustible et de l'alimentation, à la technologie de la chaudière proprement dite (accumulateur, échangeur de chaleur), en passant par le système de commande. Il s'agit d'une solution globale pour laquelle les différents composants sont parfaitement adaptés. Nous évitons ainsi les dépenses d'énergie et les coûts inutiles lors de la conception, de l'installation et de la mise en service.