GAGGIONE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GAGGIONE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

GAGGIONE est spécialisée dans l’injection plastique de composants techniques et d’emballages.

Depuis 1948, nous sommes implantés entre Lyon et Genève dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est là que nous concevons et fabriquons nos produits. Associant nos compétences pour vous procurer un service et des solutions de qualité, nous sommes constamment en évolution tant dans la recherche que dans l’innovation.

Au fil des années, nous nous sommes développés à l’international par l’intermédiaire de plusieurs entreprises à travers le monde. Ainsi, nous pouvons désormais compter sur plusieurs équipes compétentes et complémentaires au niveau mondial.

C’est donc avec OPTICA en Inde et QUADRATEC INJECTION au Canada que nous développons des produits de qualité pour répondre à vos attentes.

Riches de nombreuses compétences complémentaires, nous maîtrisons parfaitement :

La conception de produits et de sous-ensembles ;

La conception, la réalisation et la mise au point des outillages spécialisés ;

La transformation des thermoplastiques et de silicone par injection ;

Les opérations de finition telles que l’assemblage, la décoration, l’usinage et l’intégration d’autres composants ;

L’analyse de matériaux en laboratoire.

Nos marques se partagent différentes spécialités en injection plastique. À la pointe de la technologie, nos marques qui sont spécialisées en injection plastique disposent d’un parc de machines composé de presses à injecter dernière génération.

Ces dernières permettent d’injecter des pièces plastiques de qualité en petites ou grandes séries en fonction de vos demandes. De plus, grâce à nos bureaux d’études spécialisés dans le développement de prototypage de moules d’injection plastique, notre capacité d’adaptation est reconnue sur le marché pour répondre à vos attentes.

Le savoir-faire de GAGGIONE :