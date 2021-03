Leader sur le marché des flexibles et accessoires pour le gaz, GAZINOX incarne depuis sa création en 1993 des valeurs fortes telles que la qualité, l’innovation, la sécurité mais aussi la praticité considérant que la technique doit se mettre au service des utilisateurs - professionnels et particuliers - et non l’inverse.

Fournisseur de tuyaux et d’accessoires pour le gaz de ville, Butane et propane en commerce de gros, nous proposons un catalogue d’environs 300 références qui répondent toutes aux exigences normatives françaises et recommandées par de grands noms du gaz comme Butagaz et Gaz de France Dolce vita.

Le savoir-faire de GAZINOX :

TYPE DE GAZ

Gaz naturel / gaz de ville

Gaz butane

Gaz propane

TYPE DE PRODUITS

Flexibles/lyres

Robinetterie/Détente/raccords

Accessoires

Joints

Kits

Inscrivez-vous sur www.gazinox.fr accés pro et obtenez un devis gratuit sur nos produits à destination du bâtiment.