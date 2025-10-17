GD DORIGO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GD DORIGO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Plus de 40 ans d’histoire dans la production de portes pour intérieurs qui se distinguent pour solidité et design. Une gamme complète de solutions pour décorer avec style tout type d’ambiance tant classique que moderne.

Les portes GD DORIGO sont le fruit d’investissements continus pour l’amélioration des processus de production, de la sélection précise des matières premières, de l’engagement pour garantir une qualité certifiée et de l’étude de nouvelles solutions pour suivre les tendances du marché.

Depuis toujours, le design est un des principaux éléments stratégiques qui ont permis à GD DORIGO de se distinguer dans le monde des producteurs de portes pour intérieurs. La création de notre “laboratoire interne du made in Italy”, qui matérialise les nouvelles idées et stimule les expériences constructives, c’est le résultat d’une culture productive qui exprime qualité et style typiquement italiens.

L’influence des designers de renommée internationale comme Giugiaro Design, a renforcé dans l’entreprise une sensibilité au goût et au style qui sont devenus dans le temps les introductions fondamentales pour l’évolution continue de la gamme. Technologie et connaissance de la matière complètent l’oeuvre et confèrent au laboratoire un rôle fondamental dans les processus successifs de production en série en contribuant à la réalisation de projets de succès.

GD DORIGO se caractérise aussi pour une forte culture écologique et pour l’engagement vers la sauvegarde de l’environnement qui s’exprime à partir du choix des matières premières et des sources d’énergie alternatives dans le but de limiter l’impact sur l’environnement et la pollution industrielle. Beaucoup d’importance est accordée aux sources de provenance du bois et à la participation aux politiques de régénération de l’environnement.

Une installation photovoltaïque de 500 KW a été également installée tout récemment, en mesure de répondre partiellement aux besoins de l’entreprise mais elle contribue sensiblement à la réduction des émissions de Co2 dans l’atmosphère.

Une opération à l’avant-garde pour l’entreprise sur le thème des énergies renouvelables qui renforce la perception et la réputation de la marque parmi le public.

