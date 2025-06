Depuis 2003, l’agence GDA, basée à Lyon, accompagne les entreprises — particulièrement dans l’industrie, le bâtiment, la santé et l’immobilier — dans leur transformation digitale.

Spécialiste de la création de sites vitrines, e‑commerce & applications métier, GDA propose des solutions sur-mesure (WordPress, PrestaShop ou CMS interne), garantissant une UX/UI fluide sur tous les appareils.

Son offre inclut également :

Référencement naturel (SEO) : audit, optimisation technique et netlinking avec suivi via tableaux de bord personnalisés

Campagnes SEA : Google Ads & Facebook Ads avec suivi de conversion et génération de leads

Content marketing : rédaction de contenus optimisés pour attirer les cibles et renforcer le positionnement

Maintenance 24/7 : corrective, évolutive et préventive avec engagement de réactivité sous 24–48 h

Applications métier, intranet/extranet, API : développement sur-mesure aligné avec les processus métiers et intégration fluide

GDA fonctionne comme une extension de vos équipes : réactive, transparente et dotée d’une solide maîtrise technique intégrée (hébergement, CMS, SEO, SEA).

L’agence mise sur une relation humaine, un suivi personnalisé et une communication claire — plus de 60 % de ses missions provenant de recommandations.

Avec une expertise verticalisée dans l’industrie et le bâtiment, GDA sait traduire les enjeux métiers en stratégie numérique : segmentation produits, fiches techniques, CMS dédiés, contenus et visibilité multicanale.

Pourquoi choisir GDA ?