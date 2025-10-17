GDP COMPOSITES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GDP COMPOSITES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

GDP : Profilés industriels composites. Mise au point dans les années 50 aux USA, la pultrusion s’est développée pour répondre aux besoins d’industrialisation et de fiabilisation du monde des composites.

Procédé continu, nécessitant peu de main d’œuvre, il est spécialement adapté aux grandes séries et à l’optimisation des coûts, avec la possibilité de réaliser, pendant le cycle de production, des opérations complémentaires directement sur la ligne de pultrusion.

En s’appuyant sur la compétence des équipes de GDP et de ses partenaires, la pultrusion continue de s’inventer.

La ligne du futur se construit, intégrant robotique, numérisation, contrôles et mesures laser en ligne, tout en conservant l’homme au cœur de ce processus.

Depuis plusieurs dizaines d’années, nos profilés composites contribuent à l’efficacité et la sécurité des appareillages électriques, en apportant isolation électrique et résistance mécanique.

Également présents dans le secteur nucléaire, les profilés composites permettent un traitement en fin de vie moins impactant pour l’environnement.

Toutes les nouvelles énergies (éolien, hydrolien, solaire, …) s’appuient maintenant sur les profilés composites pour alléger, renforcer les équipements, s’adapter et résister aux contraintes de leur environnement.

Nous sommes à votre écoute pour optimiser les solutions existantes, et développer les applications de demain.

Les profilés composites font maintenant partie des solutions approuvées pour atteindre les objectifs de sécurité, de performance énergétique, ainsi que les objectifs de réduction de poids de tous vos moyens de transport (automobile, bus, tram et train, vélo, bateau, etc.)

Nous vous proposons vos profilés à base de fibre de verre, de carbone, de fibres naturelles (lin, chanvre, etc.) pour répondre aux nouveaux challenges du monde de demain.

Le déploiement des profilés composites dans les structures de vos portes, fenêtres, baies vitrées, ou encore brise-soleil, est un facteur clé de l’amélioration des performances énergétiques de vos constructions : habitations individuelles, bâtiments industriels, bureaux.

En s’appuyant sur les excellentes propriétés d’isolation thermique et mécaniques de nos profilés pultrudés, les bâtiments peuvent être rénovés et isolés par l’extérieur. Nos profilés sont livrés au plus proche de vos besoins : usinés, assemblés, peints. Les coûts d’entretien et de nettoyage sont réduits.

Le savoir-faire de GDP :