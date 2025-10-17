GENINDUS ENERNOV

Axée sur les énergies renouvelables, ENERNOV est spécialisée dans l’étude, la vente, l’installation et le financement de systèmes de chauffages et de climatisations (pompes à chaleur, chaudières mixtes ou à condensation, panneaux solaires thermiques couplés au ballon ou à la chaudière gaz ou fuel, etc.), de production d’électricité par photovoltaïque et de systèmes de récupérations d’eaux pour les professionnels et les particuliers habitant le sud ouest de la France exclusivement.