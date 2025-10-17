ConnexionS'abonner
Fermer
GEOPLAST - Batiweb

GEOPLAST

Via Martiri della Libertà, 6
35010 Grantorto PD,
Italie
Site web de la marque

Grâce à notre expérience en ingénierie, nous avons appris que la durabilité est la façon la plus rentable de construire. Il a été prouvé que nos produits de construction et notre savoir-faire en ingénierie augmentent à la fois la rentabilité et la durabilité des projets de construction pour les constructeurs et les utilisateurs.

Notre recherche et notre conception visent à faire de la durabilité l'option la plus rentable pour les investisseurs immobiliers, les architectes, les ingénieurs, les constructeurs et les utilisateurs. Notre mission est de rendre tous les projets de construction plus rentables et plus durables.

Notre premier produit a été Modulo lancé en 1998. Depuis lors, nous avons créé 41 produits supplémentaires qui améliorent la durabilité et la performance des bâtiments en termes d'efficacité énergétique, de résilience, de réduction des émissions de CO2, de résistance sismique, de sécurité des occupants, de sécurité sur le chantier et de nombreux autres paramètres.

Nos produits sont pris en charge par une équipe d'ingénieurs spécialisés disponibles pour former et consulter sur n'importe quelle taille et type de projet de construction. Nous produisons constamment des programmes de formation, des webinaires, des analyses de solutions, des idées et partageons notre savoir-faire avec la communauté. Nous investissons massivement dans des logiciels et d'autres outils qui peuvent partager davantage notre savoir-faire en matière de développement durable et d'ingénierie.

GEOPLAST emploie plus de 60 personnes, avec une équipe de 10 ingénieurs qui se consacrent à la recherche et au conseil. Notre réseau mondial de fournisseurs et de partenaires est basé dans toutes les grandes villes sur presque tous les continents, notamment en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Russie et dans toute l'Europe.

Le savoir-faire de GEOPLAST:

  • Coffrage
  • Fondations
  • Dalles
  • Vert
  • Eau
  • Sport
  • Environnement
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.