GEOPLAST - Batiweb

Grâce à notre expérience en ingénierie, nous avons appris que la durabilité est la façon la plus rentable de construire. Il a été prouvé que nos produits de construction et notre savoir-faire en ingénierie augmentent à la fois la rentabilité et la durabilité des projets de construction pour les constructeurs et les utilisateurs.

Notre recherche et notre conception visent à faire de la durabilité l'option la plus rentable pour les investisseurs immobiliers, les architectes, les ingénieurs, les constructeurs et les utilisateurs. Notre mission est de rendre tous les projets de construction plus rentables et plus durables.

Notre premier produit a été Modulo lancé en 1998. Depuis lors, nous avons créé 41 produits supplémentaires qui améliorent la durabilité et la performance des bâtiments en termes d'efficacité énergétique, de résilience, de réduction des émissions de CO2, de résistance sismique, de sécurité des occupants, de sécurité sur le chantier et de nombreux autres paramètres.

Nos produits sont pris en charge par une équipe d'ingénieurs spécialisés disponibles pour former et consulter sur n'importe quelle taille et type de projet de construction. Nous produisons constamment des programmes de formation, des webinaires, des analyses de solutions, des idées et partageons notre savoir-faire avec la communauté. Nous investissons massivement dans des logiciels et d'autres outils qui peuvent partager davantage notre savoir-faire en matière de développement durable et d'ingénierie.

GEOPLAST emploie plus de 60 personnes, avec une équipe de 10 ingénieurs qui se consacrent à la recherche et au conseil. Notre réseau mondial de fournisseurs et de partenaires est basé dans toutes les grandes villes sur presque tous les continents, notamment en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Russie et dans toute l'Europe.

Le savoir-faire de GEOPLAST :