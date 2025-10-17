Pour obtenir une information de la part de la marque « GEOSEC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La référence dans la consolidation des sols de fondation par injection GEOSEC® associe recherche, technologie et innovation au bénéfice de la qualité des solutions proposées.

GEOSEC® est une entreprise qui associe compétence et innovation au profit de la qualité des solutions proposées. Avec plusieurs années d’expérience, GEOSEC® résout et aide à préserver la valeur de maisons, immeubles, écoles, industries, routes, infrastructures, aéroports, monuments et bâtiments historiques avec responsabilité et respect pour l’environnement tout en garantissant des solutions fiables pour la sécurité de tous les clients.

La première agence de GEOSEC® naît en 2003 en Italie avec l’objectif d’analyser et comprendre le comportement des terrains suite à des injections de résine expansive.

Véritable pionnier avec une nouvelle technologie dédiée aux injections de résine expansive dans le sol, GEOSEC® crée une révolution dans son domaine d’intervention grâce à une vraie amélioration de la qualité et de l’efficacité des injections de résine expansive.

En effet, avec GEOSEC®, pour la première fois, il est possible réaliser des injections ciblées et contrôlées grâce au support innovant d’un diagnostic non-invasif capable de reconstruire une imagerie séquentielle en 3D des volumes de sol sous les ouvrages, avant, pendant et après les injections.

La méthode GEOSEC® permet d’effectuer un suivi de l’intervention dans le sol, afin de consolider là où il faut et en garantissant la meilleure homogénéité de stabilisation entre les volumes de sol affaissés et les volumes stables localisés sous le même ouvrage.

Le résultat et le succès obtenus au cours des années grâce à des milliers de cas d’affaissements résolus de manière définitive, a permis à GEOSEC de se développer dans plusieurs pays européens. Aujourd’hui, GEOSEC® est le leader technologique dans le domaine de la consolidation de sol par injection de résine expansive.

Cette fiabilité a été reconnue par plusieurs groupes d’assurance internationaux qui ont décidé de faire bénéficier toutes nos solutions d’une couverture d’assurance décennale.

Le succès s’est confirmé quelques années plus tard avec le développement de nouvelles applications exclusives et brevetées de plus en plus performantes et précises au profit du patrimoine, du territoire, de la communauté civile et scientifique. C’est pourquoi aujourd’hui GEOSEC® est la marque de référence dans le domaine de la consolidation des sols ciblée par injection de résine expansive.

