GESOP FACILITIES - Batiweb

GESOP FACILITIES

4 rue George Sand
78112 Fourqueux
France
Gesop Facilities assure la maintenance contractuelle agréée APSAD I16-F16 des fermetures coupe-feu (rideaux, portes), des fermetures motorisées (coupe-feu ou non ; portes, portails…) de trappes ou clapets ainsi que des ouvertures de désenfumage naturel. En travaux de fermetures coupe-feu, tous les produits installés respectent le cadre de la norme NF et des normes européennes, avec notamment des PV feu et DAS.

 

LES INTERVENTIONS

  • Fonctionnement des portes coupe-feu, avec réglage de fermeture
  • Vérification de l’état des différents éléments constitutifs (panneaux et calfeutrements)
  • Nettoyages et graissages
  • Essais des organes de commande sensibles aux manifestations d’incendie
  • Établissement d’un rapport relatif aux anomalies qui auraient pu être décelées
  • Vérification de l’état mécanique (corrosion, chocs éventuels, serrage..) des pièces suivantes: pivot, roulement, ferme-porte et bras, serrures, sélecteurs de vantaux…
  • Vérification du système de détection et de déclenchement
  • Vérification la présence et l’état des liaisons électriques et détecteurs et des déclencheurs.
  • Test de fonctionnement par détection et déclenchement automatique.
  • Vérification temps de fermetures de la portes en moins de 30 secondes.
     
