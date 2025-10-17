GESOP FACILITIES - Batiweb

GESOP FACILITIES
78112 Fourqueux
France
Gesop Facilities assure la maintenance contractuelle agréée APSAD I16-F16 des fermetures coupe-feu (rideaux, portes), des fermetures motorisées (coupe-feu ou non ; portes, portails…) de trappes ou clapets ainsi que des ouvertures de désenfumage naturel. En travaux de fermetures coupe-feu, tous les produits installés respectent le cadre de la norme NF et des normes européennes, avec notamment des PV feu et DAS.
LES INTERVENTIONS
- Fonctionnement des portes coupe-feu, avec réglage de fermeture
- Vérification de l’état des différents éléments constitutifs (panneaux et calfeutrements)
- Nettoyages et graissages
- Essais des organes de commande sensibles aux manifestations d’incendie
- Établissement d’un rapport relatif aux anomalies qui auraient pu être décelées
- Vérification de l’état mécanique (corrosion, chocs éventuels, serrage..) des pièces suivantes: pivot, roulement, ferme-porte et bras, serrures, sélecteurs de vantaux…
- Vérification du système de détection et de déclenchement
- Vérification la présence et l’état des liaisons électriques et détecteurs et des déclencheurs.
- Test de fonctionnement par détection et déclenchement automatique.
- Vérification temps de fermetures de la portes en moins de 30 secondes.