GOBO HOUSE - Batiweb

GOBO HOUSE : Constructeur de murs et modules hors-site.

Chez GOBO HOUSE, nous pensons que pour construire mieux, il faut agir. Nous avons pleines consciences des responsabilités qui sont les nôtres, envers nos contemporains, mais aussi et surtout pour les générations à venir, en laissant à nos enfants une société plus belle, plus responsable.

Nos valeurs et nos engagements doivent être visibles par nos actes, nous avons décidé d’agir, et d’agir vraiment.

Nous prenons des engagements toujours plus exigeants, afin de contribuer à un avenir meilleur : créer un impact positif, protéger l’environnement, promouvoir la défense des droits de l’homme et de la diversité, la loyauté des pratiques, le développement et l’emploi local, les relations et conditions de travail, soutenir les fournisseurs locaux, assurer la qualité de ses produits et services, satisfaire et fidéliser ses clients.

C’est ainsi, que nous construirons un avenir meilleur et durable.

GOBO HOUSE est maintenant plus réactif et plus proche de vous, afin de réduire les coûts de transport et l’impact sur l’environnement tout en favorisant l’emploi local. Nos ateliers sont implantés au plus proche des projets. Ce choix nous permet de sélectionner des fournisseurs et prestataires à proximité de nos usines ; nous pouvons ainsi favoriser la réinsertion professionnelle, l’échange avec les élus, les promoteurs, bailleurs et aménageurs.

Avec notre concept constructif qui vise à faciliter la construction de logements individuels, intermédiaires ou collectifs, en locatifs ou accessions, mais aussi des résidences étudiantes, hôtelières et séniors, ou même des bâtiments publics en s’appuyant sur une optimisation des coûts, tant à la conception du projet que lors de sa réalisation. En utilisant le principe de la construction modulaire hors-site avec des process et méthodes industriels, nous pouvons réduire les délais de fabrication de manière significative tout en suivant scrupuleusement le cahier des charges maitre d’ouvrage.

Le savoir-faire de GOBO HOUSE :