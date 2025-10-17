GPD, GÜL PRES DOKÜM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GPD, GÜL PRES DOKÜM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Production depuis 1962 et poursuit ses activités avec la marque GPD depuis 1978, GÜL PRES DOKÜM Sanayi.

L'entreprise a une place importante et bien établie sur le marché turc avec sa production de diverses vannes d'eau et de gaz, vannes et raccords de radiateurs, robinets et robinets de salle de bain et de cuisine à partir de matières premières en laiton par pressage et moulage.

La société, qui opère dans son propre bâtiment avec son usine de production d'une surface totale fermée de 12 000 m2 à Istanbul, possède également des unités de vente et de marketing.

GPD, qui possède les certificats de système de gestion de la qualité EN ISO 9001 : 2015 et de système de gestion de la satisfaction client TS ISO 10002, élargit constamment sa gamme de produits avec de nouvelles conceptions et en ligne avec l'évolution des demandes des clients en améliorant ses investissements technologiques, sa capacité de production et sa qualité.

GPD, dont la principale devise est la Qualité Totale, la satisfaction du client et la sensibilité environnementale, vise à créer un sentiment de confiance mutuelle avec ses ressources humaines dynamiques, ses partenaires commerciaux et ses clients qui suivent le changement.

Le savoir-faire de GPD :