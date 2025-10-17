Pour obtenir une information de la part de la marque « GRETA Lille Métropole », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Les GRETA, « Groupements d’établissements » sont les organismes de l’Éducation Nationale qui conçoivent et réalisent des formations pour adultes dans la plupart des métiers…

Grâce au concours des établissements de l’Éducation Nationale qui les composent (plateaux techniques, formateurs spécialisés), les GRETA occupent une position unique dans le paysage de la formation continue par :

la plus large gamme de formations disponibles en région,

le maillage le plus complet des territoires.

Ils répondent aux besoins des régions, de l’État et des entreprises : formation des demandeurs d’emploi, des publics cibles et des salariés.

Contenu et durée de formation, certification, personnalisation des parcours, modularisation…

…Le réseau construit chaque parcours de formation sur mesure, avec vous !

Le GRETA Lille-Métropole est l’un des plus importants opérateurs de formation de la métropole Lilloise. Il s’appuie sur les pôles de compétences de 42 établissements spécialisés dans des domaines bien ciblés afin de répondre au mieux à vos besoins de formation tout au long de la vie.



Notre métier, vous former ! Les équipes pédagogiques expérimentées et des plateaux techniques rénovés au sein des établissements peuvent répondre à vos besoins de formation techniques et technologiques.



Elles sont organisées autour de 34 domaines regroupés en 6 pôles.

Deux options sont proposées à destination des entreprises, des salariés ou à des demandeurs d’emploi :