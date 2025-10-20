Une centaine de jeunes du BTP récompensés aux WorldSkills de Marseille
Publié le 20 octobre 2025, mis à jour le 20 octobre 2025 à 17h06, par Raphaël Barrou
Trois jours de compétition, plus de 80 000 spectateurs et à la fin, ce sont 109 jeunes du BTP qui figurent au palmarès des WorldSkills nationaux. Près de 200 compétiteurs, âgés de moins de 23 ans, se sont affrontés sur le pôle Construction, le plus important en compétition, avec 18 métiers représentés.
Les champions nationaux feront ensuite partie de l'Équipe de France de métiers pour les WorldSkills de Shanghai en 2026. Pour préparer l'échéance, ils participeront au dispositif « 1, 2, 3… podium », conçu par le CCCA-BTP à l’initiative des branches du bâtiment et des travaux publics. Ce programme a pour objectif de renforcer la préparation technique (compétences, routines et pratiques professionnelles), au-delà des cinq semaines prévues par WorldSkills France.
En septembre 2025, lors des EuroSkills, le dispositif avait prouvé son efficacité pour le pôle Construction avec neuf médailles remportées sur les 27 de la délégation tricolore au Danemark.
« Une formidable vitrine »
« Cet événement a été une formidable vitrine pour valoriser la richesse et la diversité de nos métiers, montrer aux jeunes visiteurs qu’ils sont innovants, attractifs et à la pointe des enjeux environnementaux », s'est félicité Ludovick Lefebvre, président du CCCA-BTP, présent aux WorldSkills de Marseille sous la banière « La construction ».
L'organisation s'est aussi réjouie de la présence de 25 000 collégiens et lycéens qui ont pu participer à des initiations tout au long du week-end marseillais.
Le palmarès des WorldSkills de Marseille :
Aménagement urbain et réseaux de canalisations
- Or : Henri LEVRAY et Louis LEVRAY (région Hautes‑de-France)
- Argent : Romain DOBIN et Simon BEURET (région Bourgogne‑Franche-Comté)
- Bronze : Adrien LADEVIE et Yann GARNIER‑BOILE (région Auvergne‑Rhône‑Alpes)
- Excellence : Augustin GUYOT, Damien DUROUDIER, Hugo DENISE, Liam THEBAULT, Lucas THOUVENIN, Thomas LAGARDE
Carrelage
- Or : Nathanael BALL (région Grand Est)
- Argent : Samuel RETIÈRE (région Pays de la Loire)
- Bronze : Keryann CLAVREUL (région Nouvelle‑Aquitaine)
- Excellence : Abel BEAUVAL, Lola BROCHOT, Mathias CHAMPIER
Charpente
- Or : Benjamin BLEGEAN (région Grand Est)
- Argent : Jean GOSTIAUX (région Centre‑Val de Loire)
- Bronze : Antoine AVIANO (région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur)
- Excellence : Guillaume DUPRAT, Paul GRUEL, Remi MOILLE
Construction béton armé
- Or : Mathéo GRAFF et Valentin ETCHEVERRY (région Normandie)
- Argent : Enzo MEGARD / Raphaël COURANT (région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur)
- Bronze : Georges VACHETTE et Louis BARRAUD (région Hautes‑de-France)
- Excellence : Ilhan ISLER, Noah DERBAL, Paul ROCARD, Zachary VIAL
Construction digitale
- Or : Aude CASTANHEIRA (région Bourgogne‑Franche-Comté)
- Argent : Edouard CHANDELIER (région Normandie)
- Bronze : Arthur TAVERNIER (région Île‑de-France)
- Excellence : Habib BOUSLAMA
Couverture métallique
- Or : Lucas HOHMANN (région Grand Est)
- Argent : Nicolas DUVERNAY (région Normandie)
- Bronze : Nicolas GELY (région Occitanie)
- Excellence : Benjamin GROSEIL, Pierre CHANVRIL
Ébénisterie
- Or : Antonin MAGNAT (région Nouvelle‑Aquitaine)
- Argent : Iwen BARRE‑GRENU (région Hauts‑de-France)
- Bronze : Bastien CHALUMEAU (région Pays de la Loire)
- Excellence : Emile GUILLEMINOT, Milo LE DIBERDER, Paul CARCHON
Parcours + :
- Or : CLÉMENT CHEVALIER (région Pays de la Loire)
Installation électrique
- Or : Swann CLAMART (région Pays de la Loire)
- Argent ex æquo : Guillaume LECROSNIER (région Normandie), Mathieu PEREZ (région Occitanie)
- Excellence : Auxence LOUIS, Léo RESSEGAIRE, Yanis ARNOULD
Parcours +
- Or : BENOÎT DELEERSNYDER (région Pays de la Loire)
Maçonnerie
- Or : Emilien GALLOT (région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur)
- Argent : Lorenzo LEFEVRE (région Normandie)
- Bronze : Anton RENAULT (région Occitanie
- Excellence : Antonin MAREAU, Armel BAVILLE, Matéo PUDAL
Marbrerie design
- Or : Leo GASSMANN (région Grand Est)
- Argent : Antoine WEBER (région Occitanie)
- Bronze : Candice DUPONT (région Pays de la Loire)
Menuiserie
- Or : Thibault LANDAIS (région Nouvelle‑Aquitaine)
- Argent : Frédéric CHOMEL (région Occitanie)
- Bronze : Charles HUON (région Centre‑Val de Loire)
- Excellence : Louis BAUD, Rémi LE RENARD, Théo ARTISIEN
Métallerie
- Or : Florent CHEVALIER (région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur)
- Argent : Titouan CALVARIN (région Bretagne)
- Bronze : Mathis FORESTO MANSUY (region Hauts‑de-France)
- Excellence : Hugo BISE, Jules BERNARDIN, Noa DAMIEN‑OROBAL
Miroiterie
- Or : Timothé MARCHAND (région Hauts‑de-France)
- Argent : Ivanhoe BOISSIN (région Normandie)
- Bronze : Théo SÉRÈS (région Nouvelle‑Aquitaine)
- Excellence : Ruben CHACIM
Peinture et décoration
- Or : Yann MERCIER (région Pays de la Loire)
- Argent : Albane HELIE (région Normandie)
- Bronze : Angéline DEAT (région Occitanie)
- Excellence : Arthur BARBAUD, Maëlys MELETON, Theo ROBERT, Tom CSALI
Plâtrerie et constructions sèches
- Or : Enzo DELPECH (région Bretagne)
- Argent : Hugo PEPIER (région Pays de la Loire)
- Bronze : Jules BONNETAIN (région Bourgogne‑Franche-Comté)
- Excellence : Antonin BOUCHER , Noah POUSSE
Plomberie et chauffage
- Or : Pierre BULTEAU (région Pays de la Loire)
- Argent : Louis SONTOT (région Grand Est)
- Bronze : Yohann IDOUX (région Centre‑Val de Loire)
- Excellence : Damien BELLOT, Samuel BROSSE, Sasha BOURDON
Solier
- Or : Carl FERREIRA (région Nouvelle‑Aquitaine)
- Argent : Kévin COUARDE (région Normandie)
- Bronze : Khelyann JACOB (région Hauts‑de-France)
- Excellence : Alexis CHASSERIEAU
Taille de Pierre
- Or : Aurélien PETIT (région Pays de la Loire)
- Argent : Clément CARMONA (région Occitanie)
- Bronze : Elouan MILLET (région Normandie)
- Excellence : Ange‑Hyppolite LE FLOCH, Mehdi TOUZOT, Thomas MONTAVON
Par Raphaël Barrou
