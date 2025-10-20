Organisée à Marseille du 16 au 18 octobre 2025, la compétition nationale des métiers WorldSkills a fait la part belle au BTP.

Trois jours de compétition, plus de 80 000 spectateurs et à la fin, ce sont 109 jeunes du BTP qui figurent au palmarès des WorldSkills nationaux. Près de 200 compétiteurs, âgés de moins de 23 ans, se sont affrontés sur le pôle Construction, le plus important en compétition, avec 18 métiers représentés.

Les champions nationaux feront ensuite partie de l'Équipe de France de métiers pour les WorldSkills de Shanghai en 2026. Pour préparer l'échéance, ils participeront au dispositif « 1, 2, 3… podium », conçu par le CCCA-BTP à l’initiative des branches du bâtiment et des travaux publics. Ce programme a pour objectif de renforcer la préparation technique (compétences, routines et pratiques professionnelles), au-delà des cinq semaines prévues par WorldSkills France.

En septembre 2025, lors des EuroSkills, le dispositif avait prouvé son efficacité pour le pôle Construction avec neuf médailles remportées sur les 27 de la délégation tricolore au Danemark.

« Une formidable vitrine »

« Cet événement a été une formidable vitrine pour valoriser la richesse et la diversité de nos métiers, montrer aux jeunes visiteurs qu’ils sont innovants, attractifs et à la pointe des enjeux environnementaux », s'est félicité Ludovick Lefebvre, président du CCCA-BTP, présent aux WorldSkills de Marseille sous la banière « La construction ».

L'organisation s'est aussi réjouie de la présence de 25 000 collégiens et lycéens qui ont pu participer à des initiations tout au long du week-end marseillais.

Le palmarès des WorldSkills de Marseille :

Aménagement urbain et réseaux de canalisations

Or : Henri LEVRAY et Louis LEVRAY (région Hautes‑de-France)

Argent : Romain DOBIN et Simon BEURET (région Bourgogne‑Franche-Comté)

Bronze : Adrien LADEVIE et Yann GARNIER‑BOILE (région Auvergne‑Rhône‑Alpes)

Excellence : Augustin GUYOT, Damien DUROUDIER, Hugo DENISE, Liam THEBAULT, Lucas THOUVENIN, Thomas LAGARDE

Carrelage

Or : Nathanael BALL (région Grand Est)

Argent : Samuel RETIÈRE (région Pays de la Loire)

Bronze : Keryann CLAVREUL (région Nouvelle‑Aquitaine)

Excellence : Abel BEAUVAL, Lola BROCHOT, Mathias CHAMPIER

Charpente

Or : Benjamin BLEGEAN (région Grand Est)

Argent : Jean GOSTIAUX (région Centre‑Val de Loire)

Bronze : Antoine AVIANO (région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur)

Excellence : Guillaume DUPRAT, Paul GRUEL, Remi MOILLE

Construction béton armé

Or : Mathéo GRAFF et Valentin ETCHEVERRY (région Normandie)

Argent : Enzo MEGARD / Raphaël COURANT (région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur)

Bronze : Georges VACHETTE et Louis BARRAUD (région Hautes‑de-France)

Excellence : Ilhan ISLER, Noah DERBAL, Paul ROCARD, Zachary VIAL

Construction digitale

Or : Aude CASTANHEIRA (région Bourgogne‑Franche-Comté)

Argent : Edouard CHANDELIER (région Normandie)

Bronze : Arthur TAVERNIER (région Île‑de-France)

Excellence : Habib BOUSLAMA

Couverture métallique

Or : Lucas HOHMANN (région Grand Est)

Argent : Nicolas DUVERNAY (région Normandie)

Bronze : Nicolas GELY (région Occitanie)

Excellence : Benjamin GROSEIL, Pierre CHANVRIL

Ébénisterie

Or : Antonin MAGNAT (région Nouvelle‑Aquitaine)

Argent : Iwen BARRE‑GRENU (région Hauts‑de-France)

Bronze : Bastien CHALUMEAU (région Pays de la Loire)

Excellence : Emile GUILLEMINOT, Milo LE DIBERDER, Paul CARCHON

Parcours + :

Or : CLÉMENT CHEVALIER (région Pays de la Loire)

Installation électrique

Or : Swann CLAMART (région Pays de la Loire)

Argent ex æquo : Guillaume LECROSNIER (région Normandie), Mathieu PEREZ (région Occitanie)

Excellence : Auxence LOUIS, Léo RESSEGAIRE, Yanis ARNOULD

Parcours +

Or : BENOÎT DELEERSNYDER (région Pays de la Loire)

Maçonnerie

Or : Emilien GALLOT (région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur)

Argent : Lorenzo LEFEVRE (région Normandie)

Bronze : Anton RENAULT (région Occitanie

Excellence : Antonin MAREAU, Armel BAVILLE, Matéo PUDAL

Marbrerie design

Or : Leo GASSMANN (région Grand Est)

Argent : Antoine WEBER (région Occitanie)

Bronze : Candice DUPONT (région Pays de la Loire)

Menuiserie

Or : Thibault LANDAIS (région Nouvelle‑Aquitaine)

Argent : Frédéric CHOMEL (région Occitanie)

Bronze : Charles HUON (région Centre‑Val de Loire)

Excellence : Louis BAUD, Rémi LE RENARD, Théo ARTISIEN

Métallerie

Or : Florent CHEVALIER (région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur)

Argent : Titouan CALVARIN (région Bretagne)

Bronze : Mathis FORESTO MANSUY (region Hauts‑de-France)

Excellence : Hugo BISE, Jules BERNARDIN, Noa DAMIEN‑OROBAL

Miroiterie

Or : Timothé MARCHAND (région Hauts‑de-France)

Argent : Ivanhoe BOISSIN (région Normandie)

Bronze : Théo SÉRÈS (région Nouvelle‑Aquitaine)

Excellence : Ruben CHACIM

Peinture et décoration

Or : Yann MERCIER (région Pays de la Loire)

Argent : Albane HELIE (région Normandie)

Bronze : Angéline DEAT (région Occitanie)

Excellence : Arthur BARBAUD, Maëlys MELETON, Theo ROBERT, Tom CSALI

Plâtrerie et constructions sèches

Or : Enzo DELPECH (région Bretagne)

Argent : Hugo PEPIER (région Pays de la Loire)

Bronze : Jules BONNETAIN (région Bourgogne‑Franche-Comté)

Excellence : Antonin BOUCHER , Noah POUSSE

Plomberie et chauffage

Or : Pierre BULTEAU (région Pays de la Loire)

Argent : Louis SONTOT (région Grand Est)

Bronze : Yohann IDOUX (région Centre‑Val de Loire)

Excellence : Damien BELLOT, Samuel BROSSE, Sasha BOURDON

Solier

Or : Carl FERREIRA (région Nouvelle‑Aquitaine)

Argent : Kévin COUARDE (région Normandie)

Bronze : Khelyann JACOB (région Hauts‑de-France)

Excellence : Alexis CHASSERIEAU

Taille de Pierre

Or : Aurélien PETIT (région Pays de la Loire)

Argent : Clément CARMONA (région Occitanie)

Bronze : Elouan MILLET (région Normandie)

Excellence : Ange‑Hyppolite LE FLOCH, Mehdi TOUZOT, Thomas MONTAVON

