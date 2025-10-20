Le groupe suisse Holcim annonce l’acquisition de l’allemand Xella, spécialiste des solutions murales, pour 1,85 milliard d’euros. Cette opération stratégique vise à développer sa division « solutions de construction » et à accélérer sa diversification dans un marché en pleine croissance.

Le cimentier suisse Holcim poursuit sa transformation. Le groupe a annoncé lundi le rachat de l’allemand Xella pour 1,85 milliard d’euros, confirmant son virage stratégique vers les solutions de construction à forte valeur ajoutée.

Basée à Duisbourg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Xella est spécialisée dans les éléments muraux – cloisons, panneaux et isolants – commercialisés sous les marques Ytong, Silka, Hebel et Multipor. Présente dans 21 pays en Europe avec 50 sites de production et plus de 4 000 salariés, l’entreprise devrait générer près de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

Une acquisition stratégique dans un marché en croissance

Pour Miljan Gutovic, directeur général de Holcim, il s’agit d’une « acquisition stratégique » sur un marché évalué à plus de 12 milliards d’euros, avec une projection à 16 milliards d’euros d’ici 2030 sous l’effet des besoins croissants en logements. L’opération, qui doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence, devrait être finalisée au second semestre 2026.

Dès la première année, elle devrait contribuer positivement aux résultats du groupe, avec 60 millions d’euros de synergies attendues d’ici trois ans. La Bourse a salué l’annonce : à 7h31 GMT, l’action Holcim progressait de 1,42 % à 66,86 francs suisses, contre +0,09 % pour l’indice SMI.

Diversification et ambitions renforcées pour Holcim

Historiquement centré sur le ciment, le béton et les granulats, Holcim a multiplié depuis 2021 les acquisitions dans les produits de toiture et de façade, au point de créer une division dédiée aux solutions de construction. Celle-ci représente déjà 37 % du chiffre d’affaires du groupe et devrait atteindre 50 % d’ici 2030. Pour les analystes, cette opération était attendue en Europe, après la sortie du Nigeria et la scission de la branche nord-américaine renommée Amrize en juin 2025.

« Les activités de Xella sont hautement complémentaires à celles d’Holcim », souligne Mark Diethelm, analyste chez Vontobel. De son côté, Martin Hüsler, de la Banque cantonale de Zurich, note que cette transaction « consolide une division appelée à devenir un pilier majeur de la croissance du groupe ».

Avec ce rachat, Holcim confirme sa volonté de se positionner non plus seulement comme fournisseur de matériaux bruts, mais comme acteur global de solutions constructives, couvrant désormais murs, toitures, façades et systèmes complets, dans un marché marqué par la montée en puissance de la préfabrication et de la construction durable.

