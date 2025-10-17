GRIFERIA CLEVER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GRIFERIA CLEVER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Chez Grifería Clever, nous sommes spécialistes des vannes et de la plomberie depuis nos origines, avec Grifería Clever, nous avons lancé notre propre marque de robinets pour la salle de bain et la cuisine, nous recherchons l'intemporalité dans la conception et la fiabilité de nos produits, en leur fournissant les dernières fonctionnalités pour faire la vie plus facile pour nos clients.

Robinetterie Clever a été créée en 1998. La fabrication de robinets a été le prolongement naturel des secteurs d'activité de Standard Hidráulica (vannes). Avec cette nouvelle gamme de robinetterie, STH offre une solution complète au consommateur.

Les premières gammes de Clever ont été les robinets Standard et Bay. Clever propose aujourd'hui une large collection de robinets et accessoires de cuisine et de salle de bain avec plus de 3 000 produits. Les designs sublimes, la technologie la plus avancée, l’innovation et l'efficacité énergétique font que la robinetterie Clever a une personnalité unique connue dans le monde entier.

En 2000, Robinetterie Clever évolue et lance son premier catalogue individuel de robinetterie, lui conférant ainsi un rôle de premier plan dans le secteur.

Avec la gamme Habana comme principal faire-valoir, Clever lance sur le marché son premier catalogue de robinetterie de salle de bain.

En 2010, Standard Hidráulica rejoint le groupe Aalberts Industries NV, coté à la Bourse d'Amsterdam.

Aalberts Industries développe ses activités dans deux secteurs principaux dans lesquels il est leader mondial : le marché des services industriels (composants et équipements spécifiques pour l'industrie) et le contrôle des fluides (produits et systèmes de raccordement, distribution et régulation d'eau sanitaire et de gaz). Standard Hidráulica fait partie de la division de contrôle des fluides domestiques d'Aalberts Industries.

Le savoir-faire de GRIFERIA CLEVER :