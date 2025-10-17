GRUPPO STAMPLAST - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GRUPPO STAMPLAST », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

STAMPLAST GROUP a été fondé en 1995 avec un bureau à Francavilla Fontana et compte aujourd'hui 7 usines dans toute l'Italie grâce auxquelles, avec 50 000 mètres carrés de surface couverte et 100 000 non couverts, il complète le processus de production.

STAMPLAST GROUP s'occupe de la conception des produits. La conception du moule et sa réalisation suivent. Nous disposons d'une gamme de moules de plus de 600 produits fabriqués de manière ultérieure et en série dans des usines spécialisées dans le moulage et l'extrusion.

L'expérience du groupe STAMPLAST est en mesure de concevoir et de fabriquer des produits métalliques, du traitement des bobines au découpage en passant par le profilage. Le cycle de production se termine par la personnalisation et l'emballage.

STAMPLAST GROUP, grâce à une logistique de pointe et une flotte de 15 camions, est en mesure de livrer les produits à tous les plus grands distributeurs du marché national. Le groupe est le leader du marché international et exporte dans 35 pays à travers le monde.

Le savoir-faire de STAMPLAST GROUP :