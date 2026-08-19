GUITTET (PPG AC-FRANCE)

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GUITTET est un fabricant français de peintures décoratives reconnu pour son savoir-faire depuis 1864. La marque développe des peintures haut de gamme destinées aux professionnels du bâtiment, aux peintres, aux architectes et aux particuliers recherchant des finitions esthétiques et durables.

Les gammes de GUITTET répondent aux besoins des travaux de peinture intérieure et extérieure. Elles comprennent notamment des peintures pour murs et plafonds, des peintures de façade, des laques, ainsi que des solutions adaptées au bois, aux métaux, aux sols et aux supports multiples. Différents aspects sont proposés, parmi lesquels les finitions mates, satinées, veloutées et brillantes.

GUITTET accompagne également les projets de décoration grâce à ses collections de couleurs, son simulateur et son système de mise à la teinte Chromatic System®. La marque développe des peintures performantes intégrant des solutions visant à réduire leur impact environnemental, notamment des formules en phase aqueuse, des peintures à base de résines biosourcées et des produits bénéficiant de labels environnementaux.