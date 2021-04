GUITTET (PPG AC-FRANCE)

Avec Evocations, Guittet, spécialiste des peintures professionnelles haut de gamme depuis 1864, confirme une fois de plus son expertise couleurs et toute la créativité de sa dimension décorative. Nouveau concept couleurs signé Guittet, Evocations s’inscrit en effet dans une démarche globale : collection de 128 teintes, boîtage de 125 ml avec 40 teintes prêtes à l’emploi et meubles de présentation dédiés... Une exhaustivité d’objectifs souhaitée pour répondre tant aux besoins des distributeurs que des peintres et même du grand public.