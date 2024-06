La CAPEB, PPG et l’IRIS-ST renouvellent un partenariat vieux de 10 ans

La CAPEB, PPG et l’IRIS-ST annoncent avoir signé le renouvellement de leur partenariat initié il y a plus de 10 ans. Un engagement marquant, preuve d’une volonté commune de continuer à sensibiliser les entreprises artisanales du BTP à la prévention des risques professionnels et aux enjeux du développement durable.

Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, Pascal Tisseyre, président PPG AC France et Vice-Président Affaires Gouvernementales PPG EMEA et David Morales, trésorier de l’IRIS-ST, se sont réunis pour renouveler un partenariat vieux de plus de 10 ans.

Initié en avril 2024, cette collaboration vise à sensibiliser les artisans peintres des risques professionnels encourus sur les chantiers, à la question des déchets de peinture ainsi qu’aux bonnes pratiques à adopter pour améliorer les conditions de travail et optimiser la rentabilité des chantiers.

Sensibiliser à la cause environnementale

Le fabricant de peinture PPG, avec le programme « ACTIONS+ 2025 » de sa marque Seigneurie notamment, s’est engagé à contribuer aux Objectifs de Développement Durable et travaillera avec la CAPEB sur différents volets.

Les deux entités vont notamment s’atteler à la rédaction de documents techniques et d’informations sur le devenir des métiers de la peinture et de l’isolation. La gestion des déchets sera également au cœur des travaux de PPG et de la CAPEB, avec notamment la collecte et le traitement des déchets de peinture, conformément aux réglementations en vigueur.

Cette collaboration permettra également de sensibiliser aux techniques de nettoyage des outils dans une logique d’économie circulaire, ainsi que d’encourager l’usage de solutions bas carbone pour la rénovation des bâtiments.

Améliorer les conditions de travail des artisans

L’Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en Sécurité au Travail (IRIS-ST), expert en matière de prévention des risques et de la santé-sécurité des artisans du bâtiment, va poursuivre les actions concrètes menées pour améliorer les conditions de travail des artisans.

Celles-ci passent notamment par l’élaboration et la diffusion de « Mémos santé-sécurité », ou encore la réalisation de tests auprès des artisans peintres pour évaluer l’évolution des produits, équipements et techniques proposés par PPG.

L’IRIS-ST va également s’attarder sur la mise en place de modules spécifiques, relatifs aux questions de santé et sécurité, dans les informations techniques dispensées par PPG.

Privilégier la discussion pour une meilleure rentabilité des chantiers

Du côté de la CAPEB, l’organisation patronale contribuera à l’élaboration et à la valorisation des offres de formations et des outils d’aide à la vente proposés par PPG et mettant en avant des solutions visant à améliorer la rentabilité des chantiers et les conditions de travail.

Des rencontres et des discussions vont être organisées régulièrement avec les représentants des Métiers Peinture & Décoration pour remonter les besoins des entreprises artisanales du bâtiment et développer les solutions et services PPG d’aujourd’hui et de demain.

Plusieurs réunions vont également être organisées entre les CAPEB départementales et les points de vente Le Comptoire Seigneurie Gauthier pour accompagner les adhérents et renforcer leurs connaissances en matière d’innovations et de règlementations. Cette collaboration ouvrira également la voie à des échanges sur l’économie et les tendances de la filière, tout en valorisant les marques et labels de la CAPEB, notamment Éco-Artisan RGE.

Le renouvellement de ce partenariat s’inscrit dans la continuité des ambitions des trois entités de favoriser l’innovation durable et de soutenir les artisans dans leur quête de performance, de prévention et de respect de l’environnement.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock