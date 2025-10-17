Pour obtenir une information de la part de la marque « GUTEX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 88 ans, l’entreprise familiale basée en Forêt-Noire fabrique les panneaux isolants en bois sur le site de Waldshut-Tiengen situé dans le sud de la Forêt-Noire.

Dès 1932 l'entreprise familiale se lança dans la fabrication de panneaux isolants en fibres de bois écologiques - une première en Europe !

Gutex est le premier fabricant au monde à produire des panneaux isolants en fibres de bois avec un profil de densité brute homogène avec un procédé à sec.

Les matériaux isolants écologiques en fibres de bois GUTEX sont utilisés pour les constructions neuves comme pour la rénovation de constructions anciennes.

Les panneaux isolants ainsi que l'isolation à fibres de bois par insufflation couvrent tous les domaines d'application dans toute la maison.



Le savoir-faire Gutex :