GUTTAL - Batiweb

GUTTAL a été créée le 18 avril 2011, à la lumière des souhaits de son fondateur, de créer un player sur le marché, fournissant des matériaux pour l'installation de gouttières en aluminium, zinc et cuivre.

Après une année très intensive à la recherche des meilleurs partenaires et au développement de machines et moules / pièces de haute qualité, l’acceptation des produits fabriqués a été rapide, auprès des clients nationaux.

En 2016, avec la volonté d’aborder de nouveaux marchés, GUTTAL, développe la marque GUTTAL, à travers laquelle il commence à commercialiser ses produits.

En un peu plus de 6 ans d’activité, GUTTAL a su se doter d’un personnel technique qualifié et spécialisé, pour garantir un produit de qualité au meilleur prix, en misant sur une politique de service client de transparence totale et de professionnalisme, pour toujours bien servir.

“ Notre histoire n’a de sens que si nous faisons partie de la vôtre ”.

L'exportation de nos produits fait partie de notre stratégie car, outre le marché national, nous voulons être présents dans le plus grand nombre de pays possible. En ce sens, nous avons accordé beaucoup d’importance à ce facteur extrêmement nécessaire à la croissance de toute entreprise de ce marché, plus compétitive que jamais.

Le savoir-faire de GUTTAL :