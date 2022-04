GUTTERFRANCE : La gouttière qui défie le temps !

Leader français indépendant de la gouttière aluminium sur mesure.

Fabricant et distributeur industriel de matière première et accessoires depuis 25 ans

Plus de 12 000 références produites. Des poseurs agréés en France et à l’étranger.

Développeur du concept de fabrication de la gouttière aluminium prélaqué sur-mesure et sans soudure. Fournisseur industriel de matières premières et fabricant de tous les accessoires attenants.

Depuis 1994, nous commercialisons cette gouttière avec l'aide de nombreux artisans indépendants et agréés installés en France et en Europe.

Notre sérieux et notre connaissance du métier sont reconnus et appréciés par notre réseau de professionnels. Le choix de nos matériaux est soumis à une rigoureuse sélection basée sur la qualité et la durabilité.

La gouttière GUTTERFRANCE :

SUR-MESURE : Grâce à notre concept vous réaliserez une pose entièrement sur-mesure tout en optimisant les coûts et la rapidité d'exécution. Aucun raccord = aucune fuite.

ÉCONOMIQUE : Réduction du coût des fournitures et de la pose grâce à une technologie adaptée et au savoir-faire GUTTERFRANCE.

A VOTRE GOÛT : Vous sélectionnez dans un assortiment de gamme et de coloris la gouttière de votre choix.

SOLIDITÉ ET RÉSISTANCE : La qualité de l'aluminium prélaqué a permis de nouvelles utilisations. Notre aluminium de par son épaisseur de 0.7 mm répond scrupuleusement aux normes ECCA - NF-EN.

Le savoir-faire de GUTTERFRANCE :