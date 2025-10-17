GUTTERKEL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GUTTERKEL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

GUTTERKEL SAS : Le spécialiste de l’aluminium laqué depuis plus de 30 ans

GUTTERKEL vous propose une gamme très étendue pour l’élaboration et l’installation de la gouttière alu en continu, sans joint ni soudure : profileuse à gouttière, machines à coudes, bobines aluminium de différents développés, crochets, tuyaux de descente aluminium, feuilles d’aluminium, outillage…

Chaque coude et chaque fond se pose avec un mastic d’étanchéité de haute résistance garantissant ainsi la totale étanchéité et résistance de la gouttière. De plus, tous les accessoires sont fabriqués à partir de la même bobine mère que la gouttière.

Nos produits étant inaltérables, ils ne produisent aucun type d’oxydation et respectent donc l’environnement à 100%.

Notre effort en matière d’innovation nous a permis de proposer la première couvertine aluminium en continu pour les toits terrasses. Ce nouveau système Bat’In’Clip® est le seul breveté France et Europe pour l’habillage des têtes de murs.

Suite à cette invention, Gutterkel Bat’In’Clip® innove une nouvelle fois en apportant le premier crochet de sécurité réutilisable sur le marché pour la pose de couvertine en toute sécurité.

Nous offrons également un large choix de lambris alu pour les dessous de toit ainsi que pour du faux plafond et du bardage aluminium.

Toutes nos laques répondent aux caractéristiques demandées par l’ECCA (European Coil Coating Association).

Le savoir-faire de GUTTERKEL :