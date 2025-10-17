HAVERLAND MARSAN INDUSTRIAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HAVERLAND MARSAN INDUSTRIAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Marsan Industrial prend soin de vous et de vos proches depuis 1971. Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins, en pensant toujours à votre confort maximum et à celui de votre famille. La confiance de nos clients a fait de nous une référence dans plus de 30 pays sur les 5 continents.

Entreprise 100% espagnole.

MARSAN INDUSTRIAL, SA dispose d'installations modernes et entièrement automatisées qui permettent des quotas de production maximaux et les plus hauts niveaux de qualité de ses produits, dépassant avec succès toutes les réglementations.

Nos Valeurs :

La protection et l'effort des normes de qualité visant la satisfaction du client. Intégrité et transparence.

Engagement absolu à contribuer à la croissance économique et à la responsabilité sociale en harmonie avec l'environnement, en réduisant l'impact sur l'environnement. Les risques environnementaux sont identifiés et gérés de manière à ne pas compromettre le bien-être et le progrès des générations présentes et futures.

Le savoir-faire de HAVERLAND MARSAN INDUSTRIAL :