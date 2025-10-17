HAWA SLIDING SOLUTIONS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HAWA SLIDING SOLUTIONS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

HAWA SLIDING SOLUTIONS AG : Votre partenaire en matière de solutions intelligentes pour portes et volets coulissants. Nous fabriquons des ferrures coulissantes pour les meubles, les portes, les parois de séparation et les façades.

Grâce à nos solutions pour portes et volets coulissants, vous pouvez aménager et optimiser les pièces de manière plus fonctionnelle, économique et flexible. En tant que leader global de la technologie et du marché, nous créons chaque jour de nouvelles applications pour le coulissement et simplifions sa mise en œuvre.

Nos solutions inspirent les architectes, designers et ébénistes avec des idées qu'ils appliquent avec succès avec nous. Redécouvrez sans cesse la diversité de la technique de coulissement moderne et ses avantages – avec HAWA SLIDING SOLUTIONS

Nous sommes le leader global du marché et de la technologie pour le coulissement sur le bâtiment, dans le bâtiment et pour le meuble. Des solutions produits et systèmes abouties inspirent nos clients et partenaires dans la mise en œuvre de la technique de coulissement et lui donnent son succès. Avec des applications, technologies et matériaux innovants, nous donnons sans cesse de nouvelles impulsions pour le coulissement.

Facteurs de succès pour nos clients :

Fiabilité suisse : Depuis plus de 50 ans, les qualités suisses ont façonné l’évolution de notre entreprise familiale.

Meilleures techniques et matériaux : La qualité des détails est décisive pour créer des solutions durables et fiables.

Meilleures performances en recherche et développement : Plus de 350 brevets nationaux et internationaux sont le résultat d’une recherche constante de solutions toujours plus adaptées.

Précision par l'automatisation : L’automatisation offre une précision en série. Et crée donc des produits de haute qualité et durables.

Présence mondiale : Nos partenaires commerciaux sont pris en charge par notre service après-vente avec 25 collaborateurs, y compris pour des conseils techniques.

L’entrepreneuriat est vécu : Nous pensons et décidons sur le long terme et de manière durable – en tant qu’entreprise et en tant que membre de la société.

Le savoir-faire de HAWA SLIDING SOLUTIONS :