ZAC de Montévrain - Val d'Europe 1, rue de Berlin Montévrain
77772 Marne la Vallée cedex 4
France
Hettich crée et produit de multiples composants fonctionnels pour meubles, associant parfaitement technique, fonctionnalité et design : systèmes de tiroirs, coulisses, charnières et ensembles pour portes coulissantes et pliantes.

Chaque jour, quelque 6 600 collaboratrices et collaborateurs relèvent le défi consistant à développer de la quincaillerie intelligente pour ameublement et à trouver les bonnes solutions pour disposer de meubles répondant aux attentes des utilisateurs pour vivre, travailler et habiter.

Ses clients sont les fabricants de mobilier, les architectes, les artisans et le commerce spécialisé. Des clients finaux du monde entier profitent quotidiennement de ses produits et de ses compétences.

Le savoir-faire d’Hettich :

  • Gamme charnières
  • Gamme compas de relevage
  • Gamme système de tiroir
  • Gamme système de coulisse
  • Gamme système de portes coulissantes
  • Gamme système de portes pliantes
  • Solutions de ferrures pour les appareils électroménagers
  • Galerie des designs et applications produits

