Hettich crée et produit de multiples composants fonctionnels pour meubles, associant parfaitement technique, fonctionnalité et design : systèmes de tiroirs, coulisses, charnières et ensembles pour portes coulissantes et pliantes.



Chaque jour, quelque 6 600 collaboratrices et collaborateurs relèvent le défi consistant à développer de la quincaillerie intelligente pour ameublement et à trouver les bonnes solutions pour disposer de meubles répondant aux attentes des utilisateurs pour vivre, travailler et habiter.



Ses clients sont les fabricants de mobilier, les architectes, les artisans et le commerce spécialisé. Des clients finaux du monde entier profitent quotidiennement de ses produits et de ses compétences.



Le savoir-faire d’Hettich :

Gamme charnières

Gamme compas de relevage

Gamme système de tiroir

Gamme système de coulisse

Gamme système de portes coulissantes

Gamme système de portes pliantes

Solutions de ferrures pour les appareils électroménagers

Galerie des designs et applications produits