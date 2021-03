HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HP INVENT)

Non renseigné

HPE, accélérer vos résultats commerciaux grâce à des solutions complètes, Edge to Cloud.

HPE est une entreprise globale proposant une plateforme As-a-Service Edge to Cloud dédiée à la transformation de l’entreprise. Comment ? Elle aide l’entreprise à connecter, protéger, analyser et traiter toutes ses données et applications où qu’elles se trouvent, de l’edge au cloud. Vous pouvez ainsi transformer des informations en résultats afin de prospérer dans le monde complexe d'aujourd'hui.

DES BRIEFINGS STRATÉGIQUES IMMERSIFS, PERSONNALISÉS, ACCESSIBLES PARTOUT.

Durant un briefing personnalisé, voyez comment vous pouvez accélérer votre transformation digitale et déterminer les opportunités générant un avantage concurrentiel. Où que vous soyez, nos équipes de briefing sont prêtes à vous rencontrer, en mode virtuel ou en personne, dans l’un de nos nombreux centres mondiaux, afin de vous aider à lancer vos projets Edge-to-Cloud et à progresser sur la voie du numérique.

"Chez HPE, nous entrons dans une nouvelle ère : l'ère de l’intelligence, qui permet de tirer le meilleur des données, où qu’elles soient. Cette ère va produire des services et des produits restant à imaginer, et amener des découvertes qui vont améliorer le bien-être de tous les êtres humains sur cette planète."

Le savoir-faire de H PE :