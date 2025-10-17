HIKOKI POWER TOOLS FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HIKOKI POWER TOOLS FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous sommes HIKOKI. Et depuis 70 ans nous créons des outils électroportatifs performants.

Nous croyons que l'innovation est sans limite.

Nous cherchons constamment des moyens d'améliorer nos outils, les rendant plus puissants, plus efficaces, plus ergonomiques.

Nous faisons cela pour rendre chaque tâche aussi simple et confortable que possible pour les professionnels. Une raison d'innover, qui nous inspire continuellement et nous donne de nouvelles idées sures : comment s'améliorer...

Nous avons repensé et éliminé certaines des principales pièces d'usure pour une puissance optimale. Nous avons inventé des moyens de rendre nos outils électroportatifs encore plus compacts et légers. Et nous avons réussi à les rendre encore plus durables. Et au moment où nous avons touché notre but, nous avons déjà trouvé de nouvelles innovations pour améliorer et faciliter de nouvelles tâches.

C'est ce qui nous motive et nous donne toujours une longueur d'avance.

Hitachi Koki Co., Ltd. dont le siège social se trouve à Tokyo au Japon, est entrée dans une nouvelle étape de son histoire. Le fabricant d'outillage électroportatif pour les professionnels a été rachetée par la holding américaine KKR au printemps 2017. Pour cette raison, le nom de l'entreprise est devenu Koki Holdings Co., Ltd. en juin 2018. Depuis octobre 2018 : tous les outils électroportatifs Hitachi Koki sont proposés sous la marque HiKOKI.

HiKOKI est dérivé du mot anglais "High" et du terme japonais "Koki", qui signifie "machines industrielles". Rien ne change sauf le nom !!!

La société propose une large gamme d'équipements professionnels pour presque tous les secteurs industriels, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires. Cela inclut les perforateurs, les perfo-burineurs et piqueurs, les outils sans fil, les meuleuses, le sciage, le forage et les outils spécialisés pour le travail du bois, du béton et de l'acier.

Le savoir-faire d’HIKOKI :