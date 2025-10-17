HINOWA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HINOWA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

HINOWA : Société spécialisée dans la production d'équipements de terrassement et d’opérations en hauteur

HINOWA est une société spécialisée dans la réalisation de moyens pour les opérations en hauteur et le terrassement, tels que les plateformes aériennes, les mini-dumpers et les chariots élévateurs à chenilles, ainsi que les chenillards.

Fondée en 1987, elle a depuis toujours proposé des solutions innovantes, capables de répondre aux différents besoins de ses clients et de simplifier leur travail en hauteur. Société spécialisée dans la production d'équipements de terrassement et d’opérations en hauteur.

HINOWA a une longue tradition dans la production de plateformes aériennes et de terrassement, mais également de mini-dumpers et autres machines pour les travaux en hauteur et le terrassement.

En effet, l’entreprise a constamment développé de nouveaux dispositifs et étendu ses activités, offrant toujours le meilleur à ses clients, tant en termes de qualité des produits que d'assistance technique offerte à ses clients.

Depuis sa création en 1987, nombreux ont été les moments fondamentaux pour le développement de l’entreprise. En effet, au fil des ans, l’entreprise a su constamment innover ses produits et étendre la zone de travail, en investissant continuellement dans des technologies de pointe et de nouvelles machines, telles que celles de la série Performance IIIS ou les nouveaux modèles de mini-dumpers lancés entre 2013 et 2014.

Durant plus de 30 ans d'activité, le siège de la société a également été le protagoniste de nombreuses transformations et extensions, jusqu'aux dimensions actuelle, avec 30 000 mètres carrés couverts, sur une superficie totale de 90 000 mètres carrés.

Enfin, outre l’investissement récent pour un robot de soudage, la société a l’intention d’étendre prochainement son siège social et de continuer à développer des machines nouvelles et de plus en plus technologiques capables de simplifier les activités de nombreux professionnels.

Le savoir-faire d’HINOWA :