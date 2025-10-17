ConnexionS'abonner
Rue du Pont du Péage - Parc d’Activité de la Porte Sud – Bâtiment C
67118 Geispolsheim
France
La marque Hoval a été fondée par Gustav Ospelt en 1945 à Vaduz, capitale du Liechtenstein. Dès lors, l’entreprise n’a cessé son ascension pour devenir aujourd’hui un des acteurs majeurs sur le marché. Elle est présente dans le monde entier avec ses 7 sites de production et 2000 salariés.


Le groupe familial défend la Responsabilité pour l'Energie et l'Environnement en proposant des solutions de confort thermique technologiquement supérieures, qui allient économies d’énergie, réduction des émissions de CO2 et retour sur investissement.


Les solutions Hoval sont présentes dans plus de 50 pays et sur des sites prestigieux tels que le Palais Windsor, la Cité du Vatican et Burj Khalifa.

