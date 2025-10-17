HOWICK LIMITED - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HOWICK LIMITED », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

HOWICK LTD est une entreprise bien établie qui fabrique des machines de haute technologie depuis plus de 40 ans.

Au cours de cette période, HOWICK a acquis une réputation mondiale en tant qu'entreprise innovante, fiable et avant-gardiste.

Avec un réseau mondial de représentants commerciaux hautement qualifiés sur les marchés établis et émergents, HOWICK s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de charpente en acier de faible épaisseur.

En s'associant aux leaders de l'industrie, HOWICK est en mesure de fournir constamment des solutions flexibles et ciblées pour répondre aux besoins des clients.

Si nous voulons faire partie de la solution pour une industrie de la construction résolvant un problème mondial d'approvisionnement en logements, il est fondamental que nous assumions la responsabilité de la fabrication de charpentes durables.

Nos machines utilisent tout, des moteurs d'entraînement économes en énergie qui dépassent les exigences EFF1, aux interrupteurs d'arrêt automatique et aux filtres CEM pour minimiser l'impact sur l'environnement. Ce n'est que le début.

Pour nous, la durabilité se traduit par une empreinte carbone globale réduite, une capacité de recyclage maximisée et une efficacité énergétique optimisée. C'est mieux pour l'environnement, et c'est aussi excellent pour votre résultat net.

L'innovation fait partie de l'histoire de la création HOWICK. Depuis notre fondation en 1978, dans le plus pur style Kiwi, nous avons appliqué la pensée créative avec l'ingénierie pour résoudre des problèmes techniques difficiles.

Couplé à l'accent mis sur l'amélioration continue, c'est un état d'esprit qui a aidé HOWICK à devenir un leader dans le domaine de l'automatisation de l'acier léger avec une réputation mondiale d'innovation, de qualité et de fiabilité.

HOWICK a commencé par concevoir des machines uniques pour tout faire, du façonnage de la tuyauterie en cuivre pour les réfrigérateurs à la fabrication de crème glacée, en passant par les lignes de revêtement de peinture en bobine. Chaque machine était une solution sur mesure.

HOWICK s'est ensuite spécialisé dans les machines de profilage en acier léger pour la construction. Cela nous a permis de construire des systèmes et des outils pour tout, de la création des composants pour les abris de jardin jusqu'à l'encadrement des bâtiments à plusieurs niveaux jusqu'à 12 étages.

La foi de HOWICK dans l'innovation s'est concrétisée en 2003 lorsque l'entreprise a ouvert une installation spéciale de recherche et développement pour les services de profilage. HOWICK a accueilli la Conférence internationale sur l'innovation à deux reprises.

Les « premières » incluent le développement de la machine Speedfloor pour le profilage des composants de revêtement de sol en acier, la capacité de profiler des composants porteurs de charge en acier léger pour les immeubles de grande hauteur, et récemment en 2020 le lancement d'une nouvelle machine qui fabrique des éléments extensibles, panneaux télescopiques pour l'encadrement intérieur et de remplissage.

Le savoir-faire d’HOWICK :