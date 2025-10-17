HOY TECHNOLOGY CO. LTD - Batiweb

ZHEJIANG HOY TECHNOLOGY CO. LDT a été créée le 1er novembre 2017 et est située dans le parc industriel de Liuli, ville de Ganpu, comté de Haiyan, ville de Jiaxing, province du Zhejiang 314300.

Le capital social de la société sur la première phase est supérieur à 23 millions USD, obtenant l'authentification du système IS09001, du score de sol, de la garde verte, du CE, etc. Nous avons environ 80 employés et nous nous concentrons sur la production de revêtements de sol en PVC (revêtement de sol SPC et LVT), vente et développement technique. Et tous les produits ont atteint les principales normes de test internationales, principalement vendus en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Asie du Sud-Est, etc. Notre usine fait environ 12 000 m 2 et la capacité de production annuelle devrait être de près de 2 millions de m² pour l'instant.

Environ 65 millions USD seront investis dans la deuxième phase. Une toute nouvelle usine automatisée, avec un jardin, des logements pour le personnel et une gamme d'installations de loisirs sera construite sur une aire d'atterrissage de 66 666 m², la surface totale de construction sera de 91 745 m². Nous construirons un parc industriel caractéristique de Hoy-tech avec "Concept avancé, équipement complet et technologie de pointe. La capacité annuelle de la nouvelle usine devrait être de 10 millions de m².

Le laboratoire ZHEJIANG HOY TECHNOLOGY CO. LDT s'est engagé dans la recherche et le développement technologiques de revêtements de sol SPC / LVT respectueux de l'environnement. Un centre de recherche et développement de haute technologie de la ville de Jiaxing a été établi. À l'heure actuelle, les indices d'évaluation des produits et des équipements de test atteignent tous les principales normes internationales. Notre laboratoire insiste sur le concept de valeur "concept avancé, équipement complet et technologie de pointe" de notre entreprise. L'équipement expérimental avancé et complet a été reconnu par nos clients nationaux et étrangers

Le savoir-faire de ZHEJIANG HOY TECHNOLOGY CO. LDT :