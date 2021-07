En s’appuyant sur son histoire familiale, son savoir-faire et l’implication de ses collaborateurs, Huet crée une nouvelle expérience de qualité de vie pour faire de nos intérieurs les plus beaux endroits à vivre.

Créateurs De Solutions Pour Les Intérieurs

Nous proposons des solutions techniques de fabrication 100 % française, dédiées à une nouvelle expérience de vie intérieure en créant des usages simples et intelligents.

Engagés Pour La Qualité De Vie

Nous nous engageons à concevoir, fabriquer et distribuer des solutions techniques toujours plus innovantes, et contribuer ainsi à une nouvelle qualité de vie.

Animés Par Des Valeurs Fortes

Chez Huet l’engagement responsable est omniprésent, qu’il s’agisse de sa politique sociale ou de sa démarche environnementale en plaçant l’éco-conception au cœur de sa stratégie de développement.

L’innovation est au cœur de la démarche de l’entreprise depuis sa création : veille technologique permanente, investissements importants en recherche et développement, dépôt de brevets...

Les solutions Huet sont au service de la qualité de vie intérieure sous tous ses aspects : qualité de l’air intérieur, confort thermique et acoustique, sécurité incendie et antieffraction, luminosité, menuiserie connectée, esthétique...

S’appuyant sur une expertise reconnue, Huet peut garantir un haut niveau de performance à tous niveaux, qu’il s’agisse de la qualité des sites industriels ou des produits qui y sont fabriqués. Huet propose des solutions faciles à installer ainsi qu’un accompagnement complet à ses clients, avec un centre de formation intégré et tous les services utiles.

UNE PRODUCTION 100% INDUSTRIE FRANÇAISE

Principalement localisées dans l’ouest de la France, les activités industrielles sont l’illustration d’un 100% made in France. Dotée de moyens modernes, notre industrie s’appuie sur un juste équilibre entre savoir-faire de menuisiers et la culture de la performance industrielle.



SAVOIR-FAIRE

L’exigence initiée par Jean Huet à la création de l’entreprise est aujourd’hui, pour chaque collaborateur, une volonté quotidienne. A l’origine issue du travail du bois, cette valeur s’est affirmée autour du métier de menuisier. Huet a toujours exprimé ce savoir-faire, autant par la qualification des hommes, que par la modernité des outils, pour produire les menuiseries les plus performantes.