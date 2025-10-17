HULTAFORS GROUP FRANCE - Batiweb

HULTAFORS GROUP : Nous améliorons la vie des utilisateurs professionnels grâce à des produits et des solutions haut de gamme.

HULTAFORS GROUP est une entreprise internationale proposant un portefeuille unique de marques premium. Nous concevons et produisons des services et des produits qui améliorent la fonctionnalité, la productivité et la sécurité dans tous les aspects de la journée de travail des utilisateurs professionnels.

Nous sommes un partenaire de confiance qui permet de réaliser des synergies et une croissance durable pour les personnes et les entreprises. Du développement commercial et de la logistique à la conception et à la commercialisation des produits, nous formons un partenaire puissant et propulsons nos marques et nos collaborateurs vers l’avenir. Nous y parvenons en essayant de nouvelles idées, en nous respectant les uns les autres, et surtout en écoutant et en impliquant les professionnels dans tout ce que nous faisons.

Nous prenons soin des personnes et nous appuyons sur la puissance de la recherche et des données pour comprendre les défis que les utilisateurs professionnels doivent relever chaque jour. Notre équipe est composée de spécialistes fiers et expérimentés qui travaillent côte à côte avec de nouveaux talents. Animés d’une passion pour les solutions avant-gardistes, toujours à la recherche de nouvelles connaissances, nous trouvons de nouvelles façons d’avoir un impact positif et d’améliorer le travail et la vie des utilisateurs de nos produits.

HULTAFORS GROUP a des équipes commerciales et marketing présentes dans tous les principaux pays d’Europe et d’Amérique du Nord où nous commercialisons nos produits. HULTAFORS GROUP appartient à Investment AB Latour.

Le savoir-faire d’HULTAFORS GROUP :