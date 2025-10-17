HUTCHINSON SNC - Batiweb

ConnexionS'abonner
HUTCHINSON SNC

2 rue Balzac
75008 PARIS
France
HUTCHINSON conçoit et produit des solutions intelligentes pour un monde en mouvement et participe à la mobilité du futur sur les mers, sur la terre et dans les airs.

En proposant des solutions intelligentes pour un monde en mouvement, HUTCHINSON participe à la mobilité du futur : une mobilité plus sûre, plus confortable et plus responsable. Nos innovations couvrent une large variété de marchés particulièrement exigeants : l'automobile, l'aerospace, la défense, l’énergie, le ferroviaire et l'industrie.

Afin de répondre aux besoins de ses clients, HUTCHINSON poursuit une vision forte : participer à la mobilité du futur. Cette ambition s'appuie sur une stratégie claire et est fédérée par des valeurs communes. En innovant sans cesse, en développant notre multi expertise et en recherchant l'excellence opérationnelle, nous sommes prêts, aujourd'hui, à relever les défis de demain.

HUTCHINSON offre à ses clients partout dans le monde des solutions à fort contenu technologique qui répondent aux enjeux d’une mobilité durable. Ces solutions développées spécifiquement pour chaque application reposent sur les expertises principales d'HUTCHINSON : le transfert de fluides, l'étanchéité, les systèmes antivibratoires, et les matériaux & structures.   

Depuis plus 160 ans, HUTCHINSON accompagne ses clients dans le monde entier grâce à son rayonnement international et son intervention sur toutes les étapes du processus de production. Notre Groupe développe sans cesse de nouvelles innovations pour participer à l’évolution de la mobilité.  

Le savoir-faire d’HUTCHINSON:

  • Etanchéité de précision
  • Etanchéité de structure
  • Management des fluides
  • Matériaux et structures
  • Systèmes antivibratoires
  • Systèmes de transmission

 

